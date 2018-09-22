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    Збірна України (WU-17) зіграла внічию у товариському матчі з однолітками з Грузії

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    Фото womensfootball.com.ua - Збірна України (WU-17) зіграла внічию у товариському матчі з однолітками з Грузії
    Фото womensfootball.com.ua

    Другий матч між командами завершився 0:0

    Дівоча збірна команда України серед гравців до 17-ти років у Тбілісі зіграла внічию другий матч проти одноліток із Грузії.

    У середу, 19 вересня, «синьо-жовті» здобули мінімальну перемогу – 1:0, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    У першому таймі українки краще контролювали м’яч. Та все ж головна загроза виникала саме біля їхніх воріт, особливо після штрафних та кутових ударів. Але жоден із моментів не видався результативним.

    У другому таймі гра вирівнялася, і вже збірна України почала організовувати атаки на чужі ворота. Утім, на підсумковий результат це не вплинуло, нічия – 0:0.

    Товариський матч з футболу

    Грузія (WU-17) – Україна (WU-17) – 0:0

    Україна: Петровець, Котик, Кревська, Пороходніченко, Бордюг, Мироненко (Стрельцова, 28), Христюк, Мущенська (Іванченко, 28, Кликова, 80), Кушнір (Салівончик, 76), Куніна (Корнацька, 50), Немець (Годунко, 50).

    Наступний збір «синьо-жовті» розпочнуть уже 7 жовтня, а 14-го числа вирушать до Данії для участі у відбірному етапі чемпіонату Європи.

    За результатами жеребу дівоча збірна України WU-17 потрапила до групи 1, де її суперниками будуть команди Чехії, Данії та Фарерських островів.

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