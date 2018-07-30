Збірна України з баскетболу фінішувала третьою на турнірі в Китаї
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Розсилка
Фото: ФБУ
За кілька днів відпочинку команди переїдуть в інше місто і тим же складом зіграють ще один турнір
Друга збірна України програла команді Сербії в третьому матчі товариського турніру в Китаї – 68:74.
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Суперники упродовж більшого ігрового часу володіли ігровою ініціативою та вели в рахунку.
Найрезультативнішими в нашій команді стали Кобець (13 очок) та Пустозвонов (12).
У попередніх матчах збірна України перемогла Анголу (57:48) та програла Китаю (70:72).
У підсумку наша команда посіла третє місце.
За кілька днів відпочинку команди переїдуть в інше місто і тим же складом зіграють ще один турнір.
Матчі відбуватимуться 3, 4 та 5 серпня.
Товариський турнір
Сербія – Україна-2 74:68 (20:11, 18:15, 20:17, 16:25)