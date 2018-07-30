Збірна України з баскетболу фінішувала третьою на турнірі в Китаї



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Фото: ФБУ

За кілька днів відпочинку команди переїдуть в інше місто і тим же складом зіграють ще один турнір

Друга збірна України програла команді Сербії в третьому матчі товариського турніру в Китаї – 68:74.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Суперники упродовж більшого ігрового часу володіли ігровою ініціативою та вели в рахунку.

Найрезультативнішими в нашій команді стали Кобець (13 очок) та Пустозвонов (12).

У попередніх матчах збірна України перемогла Анголу (57:48) та програла Китаю (70:72).

У підсумку наша команда посіла третє місце.

За кілька днів відпочинку команди переїдуть в інше місто і тим же складом зіграють ще один турнір.

Матчі відбуватимуться 3, 4 та 5 серпня.

Товариський турнір



Сербія – Україна-2 74:68 (20:11, 18:15, 20:17, 16:25)