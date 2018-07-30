  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Збірна України з баскетболу фінішувала третьою на турнірі в Китаї

    • Розсилка
    Фото: ФБУ - Збірна України з баскетболу фінішувала третьою на турнірі в Китаї
    Фото: ФБУ

    За кілька днів відпочинку команди переїдуть в інше місто і тим же складом зіграють ще один турнір

    Друга збірна України програла команді Сербії в третьому матчі товариського турніру в Китаї – 68:74.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Суперники упродовж більшого ігрового часу володіли ігровою ініціативою та вели в рахунку. 

    Найрезультативнішими в нашій команді стали Кобець (13 очок) та Пустозвонов (12). 

    У попередніх матчах збірна України перемогла Анголу (57:48) та програла Китаю (70:72).

    У підсумку наша команда посіла третє місце.

    За кілька днів відпочинку команди переїдуть в інше місто і тим же складом зіграють ще один турнір.

    Матчі відбуватимуться 3, 4 та 5 серпня.

    Товариський турнір

    Сербія – Україна-2 74:68 (20:11, 18:15, 20:17, 16:25)

    Збірна України баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ