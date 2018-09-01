Збірна України з баскетболу оголосила склад на відбір ЧС-2019



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Фото надане ресурсом ua.news

Вперше за багато років зібралися найсильніші

Зазначимо, що вперше за багато років тренерський штаб команди зумів викликати найсильніших виконавців.

Більш того, збірна України з баскетболу отримала потужне підсилення з NBA на відбіркові матчі ЧС-2019.

Усього в заявці присутні 18 гравців.

Склад української команди: Святослав Михайлюк, Ігор Зайцев, Олександр Рябчук, Максим Пустозвонов, Артем Пустовий, В'ячеслав Петров, Олександр Мишула, Олександр Липовий, Денис Лукашов, Олексій Лень, Павло Крутус, В'ячеслав Кравцов, Володимир Конєв, Джетер, Сергій Гладир, В'ячеслав Бобров, Олександр Кобетс, Володимир Герун.

У відборі «cиньо-жовті» протистоятимуть Іспанії та Чорногорії.

Джерело: tsn.ua