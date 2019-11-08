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    Збірна України з баскетболу проведе відкрите тренування в Києві

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    Гравці збірної готуються на базі МТА - Збірна України з баскетболу проведе відкрите тренування в Києві
    Гравці збірної готуються на базі МТА
    ФБУ

    Жіноча національна команда стартує в кваліфікації чемпіонату Європи

    Жіноча збірна України з баскетболу готується до кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи, який стартує вже наступного тижня.

    Наші дівчата зіграють на виїзді проти Бельгії (14 листопада) та в Харкові проти Португалії (17 листопада).

    Наразі команда під керівництвом Срджана Радуловича готується на базі Міжнародної тенісної академії.

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    12 листопада на базі МТА відбудеться відкрите тренування. Початок о 10:00.

    Також розпочато акредитацію ЗМІ на поєдинок 17 листопада в Харкові. Заявки надсилати на адресу [email protected]

    баскетбол Федерація баскетболу України
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