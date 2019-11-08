Збірна України з баскетболу проведе відкрите тренування в Києві



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Гравці збірної готуються на базі МТА ФБУ

Жіноча національна команда стартує в кваліфікації чемпіонату Європи

Жіноча збірна України з баскетболу готується до кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи, який стартує вже наступного тижня.

Наші дівчата зіграють на виїзді проти Бельгії (14 листопада) та в Харкові проти Португалії (17 листопада).

Наразі команда під керівництвом Срджана Радуловича готується на базі Міжнародної тенісної академії.

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12 листопада на базі МТА відбудеться відкрите тренування. Початок о 10:00.

Також розпочато акредитацію ЗМІ на поєдинок 17 листопада в Харкові. Заявки надсилати на адресу [email protected]