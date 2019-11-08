Збірна України з баскетболу проведе відкрите тренування в Києві
Гравці збірної готуються на базі МТА
ФБУ
Жіноча національна команда стартує в кваліфікації чемпіонату Європи
Жіноча збірна України з баскетболу готується до кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи, який стартує вже наступного тижня.
Наші дівчата зіграють на виїзді проти Бельгії (14 листопада) та в Харкові проти Португалії (17 листопада).
Наразі команда під керівництвом Срджана Радуловича готується на базі Міжнародної тенісної академії.
12 листопада на базі МТА відбудеться відкрите тренування. Початок о 10:00.
Також розпочато акредитацію ЗМІ на поєдинок 17 листопада в Харкові. Заявки надсилати на адресу [email protected]