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    Збірна України з баскетболу провела перше тренування в Запоріжжі

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    Головний тренер збірної України з баскетболу Євген Мурзін - Збірна України з баскетболу провела перше тренування в Запоріжжі
    Головний тренер збірної України з баскетболу Євген Мурзін

    В межах відбору на ЧС-2019 збірна України 29 листопада зіграє в Запоріжжі проти чемпіонів Європи Словенії

    Національна збірна України зібралась в Запоріжжі, де розпочала підготовку до матчів другого ігрового вікна другого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2019.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    У ранковому тренуванні, яке розпочалось о 10:00, брали участь 10 гравців, ще чотири баскетболісти приєднаються до команди пізніше.

    Володимир Герун та В’ячеслав Кравцов будуть у таборі команди вже сьогодні ввечері, Олександр Кобець прибуде до України вночі, а Іссуф Санон буде у команді з 27 листопада.

    Усі інші гравці працювали під керіництвом Євгена Мурзіна та його штабу.

    Нагадаємо, напередодні у розширеному ростері національної команди відбулися деякі зміни.

    В межах відбору на ЧС-2019 збірна України 29 листопада зіграє в Запоріжжі проти чемпіонів Європи Словенії, а 2 грудня на виїзді протистоятиме лідерам групи іспанцям.

    чемпіонат світу Збірна України баскетбол
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