Збірна України з баскетболу провела перше тренування в Запоріжжі
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В межах відбору на ЧС-2019 збірна України 29 листопада зіграє в Запоріжжі проти чемпіонів Європи Словенії
Національна збірна України зібралась в Запоріжжі, де розпочала підготовку до матчів другого ігрового вікна другого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2019.
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
У ранковому тренуванні, яке розпочалось о 10:00, брали участь 10 гравців, ще чотири баскетболісти приєднаються до команди пізніше.
Володимир Герун та В’ячеслав Кравцов будуть у таборі команди вже сьогодні ввечері, Олександр Кобець прибуде до України вночі, а Іссуф Санон буде у команді з 27 листопада.
Усі інші гравці працювали під керіництвом Євгена Мурзіна та його штабу.
Нагадаємо, напередодні у розширеному ростері національної команди відбулися деякі зміни.
В межах відбору на ЧС-2019 збірна України 29 листопада зіграє в Запоріжжі проти чемпіонів Європи Словенії, а 2 грудня на виїзді протистоятиме лідерам групи іспанцям.