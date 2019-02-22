Збірна України з баскетболу втратила шанси пробитися на чемпіонат світу



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Фото - ФБУ

Мінімально програли вдома Чорногорії

Збірна України з баскетболу провела матч проти Чорногорії в кваліфікації чемпіонату світу-2019. Поєдинок відбувся в київському «Палаці спорту» та завершився перемогою гостей - 76:74.

Перша чверть була феноменальною у виконанні підопічних Євгена Мурзіка, які виграли її з рахунком 34:17. Наступна 10-хвилинка була не такою результативною, на обох команди набрали лише 15 очок (6:9). Друга половина зустрічі була за гостями, які зуміли ліквідувати велике відставання та навіть вирвати перемогу

Україна – Чорногорія – 74:76 (34:17, 6:9, 16:25, 18:25)

Україна: Бобров 19 очок, 6 підбирань, 3 передачі, Лукашов 7 очок, 4 підбирання, 9 передач, Мішула 16 очок, 2 підбирання, 2 передачі, Липовий 8 очок, 4 підбирання, 2 передачі, Петров 13 очок, 4 підбирання, 2 передачі.

Чорногорія: Дублевич 11 очок, 5 підбирань, 3 передачі, Нідхам 26 очок, 2 підбирання, 2 передачі, Попович 5 очок, 2 підбирання, 4 передачі, Шехович 4 очки, 2 підбирання, Тодорович 8 очок, 10 підбирань, 1 передача.

Таким чином збірна України з баскетболу втрачає шанси пробитися на чемпіонат світу 2019 року. Матч 25 лютого в Словенії перетворився на турнірну формальність. Туреччина (20 очок) та Іспанія (19) вже кваліфікувалися на ЧС з групи І, третю путівку між собою розіграють Чорногорія (18) та Латвія (17).

Для потрапляння на чемпіонат світу Україні потрібно було обіграти Чорногорію з різницею в сім очок або більше, в наступному матчі перемогти Словенію, а також сподіватися на дві поразки Латвії в своїх матчах.