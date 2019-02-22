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    Кравцов назвав 5 найкращих баскетболістів в історії України

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    Кравцов назвав 5 найкращих баскетболістів в історії України
    Фото - SPORTARENA

    І розповів про проблеми цього виду спорту в нашій країні

    «П’ять найкращих баскетболістів в історії України? Медведенко, Гладир, Ліщук, Дроздов і Фесенко», - сказав Кравцов в програмі «Трендець».

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    Окрім того, центровий збірної України та іспанського клубу «Фуенлабрада» порівняв ситуацію з баскетболом в Україні та закордоном.

    «Я пограв в багатьох лігах, в багатьох країнах, баскетбол всюди прищеплений. А ось в Україні він розвивається не в тому темпі, в якому хотілося б. В інших країнах влада допомагає розвивати баскетбол: будують майданчики, зали, вирішують організаційні питання, вкладаються в дитячий баскетбол. У нас з цим складно. В Україні потрібно зайнятися будівництвом баскетбольних майданчиків, але в першу чергу - популяризацією самого баскетболу, активно підключаючи ЗМІ. І, безумовно, розвивати дитячий баскетбол, адже, від дітей все і залежить», - розповів В’ячеслав Кравцов.

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