Кравцов назвав 5 найкращих баскетболістів в історії України



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І розповів про проблеми цього виду спорту в нашій країні

«П’ять найкращих баскетболістів в історії України? Медведенко, Гладир, Ліщук, Дроздов і Фесенко», - сказав Кравцов в програмі «Трендець».

Окрім того, центровий збірної України та іспанського клубу «Фуенлабрада» порівняв ситуацію з баскетболом в Україні та закордоном.

«Я пограв в багатьох лігах, в багатьох країнах, баскетбол всюди прищеплений. А ось в Україні він розвивається не в тому темпі, в якому хотілося б. В інших країнах влада допомагає розвивати баскетбол: будують майданчики, зали, вирішують організаційні питання, вкладаються в дитячий баскетбол. У нас з цим складно. В Україні потрібно зайнятися будівництвом баскетбольних майданчиків, але в першу чергу - популяризацією самого баскетболу, активно підключаючи ЗМІ. І, безумовно, розвивати дитячий баскетбол, адже, від дітей все і залежить», - розповів В’ячеслав Кравцов.