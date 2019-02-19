Кравцов: Маємо зіграти так, щоб накопичені в Україні знання Мітровіча суперникам не допомогли

В'ячеслав Кравцов вважає, що Україна здатна перемогти Чорногорію навіть омолодженим складом Іван Вербицький

Капітан збірної України з баскетболу – про найближчого суперника нашої команди у відборі до фінальної частини Кубка світу

Найближчої п’ятниці, 22 лютого, національна збірна України з баскетболу зіграє один з вирішальних матчів відбірного турніру Кубка світу-2019. Іншого вибору в підопічних Євгена Мурзіна немає – лише перемагати. Власне, розуміє це й капітан нашої команди, центровий іспанської «Фуенлабради» В’ячеслав Кравцов.

- У порівнянні з попереднім матчем проти чорногорців нам бракуватиме окремих баскетболістів, але ми граємо вдома, нам повинні допомогти трибуни, маємо продемонструвати більше бажання, - каже В’ячеслав. – Вдома треба доказувати і показувати.

- Відсутність гравців, які виступають у США, можна компенсувати?

- Звичайно. Наш склад омолодився, додався ряд нових гравців, які бажають допомогти збірній, бажають показати себе. Спробуємо збільшити темп і перемогти чорногорців за рахунок швидкого баскетболу.

- У програному Чорногорії 84:90 першому матчі чимало проблем нашій команді створив ваш візаві, центровий Боян Дубльєвіч, людина, яка не тільки гарно бореться під щитами, але й має поставлений кидок з-за периметра. Маєте розуміння, як його зупинити?

- То дуже висококласний гравець. Важко дати відповідь на запитання, як його зупинити. То те саме, що розуміти, як закривати суперзірку. Наче й усе очевидно, але своїх кілька десятків очків такі баскетболісти набирають за будь-яких обставин. За рахунок класу. Звичайно, є тактичні нюанси, які ми будемо застосовувати, враховуючи невдалий досвід попереднього матчу. Спробуємо пофіксити і щось видумати.

- Ви, мабуть, аналізували, через що наша збірна програла Чорногорії тоді, у вересні 2018-го?

- Піймали кураж два їхніх ключових гравці – Дубльєвіч і Нікола Івановіч. Складно було їх зупинити. Що ми в обороні тоді не застосовували, але рука суперників піймала приціл і збити його не вдалося.

- Ті гравці, які грали у командах нинішнього тренера чорногорців Звездана Мітровіча чи проти них не побоюються, що він знає їхні тонкощі?

- Дійсно, Мітровіч провів в Україні багато років і знає сильні і слабкі сторони майже кожного гравця нашої команди досконало. Та й загалом не секрет, що Звездан – доволі сильний тренер. Звісно, ми його не боїмося, але мусимо визнати, що скаутинг у нього гарний. Нам треба зіграти так, щоб чорногорцям знання тренера не допомогли.

В'ячеслав Кравцов почувається в «Фуенлабраді» доволі комфортно. Фото - Basketball Champions League 2018-19

- В’ячеславе, на завершення поясніть, чому на початку нинішнього року змінили клуби в Іспанії – перейшли з «Бурґоса» в «Фуенлабраду»?

- У «Бурґосі» в нас були непорозуміння з тренером. Я намагався донести до нього ті свої навики, які можуть принести користь команді, те, що я найкраще вмію і що мені найліпше виходить. Тренер бачив мене трохи в іншому ракурсі, у своїй схемі. Ці непорозуміння не дали мені змоги розвиватися, допомогти команді так, як я міг їй допомогти. З того розпочався навіть не конфлікт – радше, недовіра одне до одного. Бажання розійтися, можна сказати, було взаємним.

Іван Вербицький, «Главком»