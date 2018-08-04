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    Збірна України з футболу отримає суперників по чемпіонату світу-2019 у березні наступного року

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    Фото Павла Кубанова - Збірна України з футболу отримає суперників по чемпіонату світу-2019 у березні наступного року
    Фото Павла Кубанова

    Точна дата наразі не відома

    Юнацька збірна України U-19, пробившись до півфіналу Євро-2018, яке завершилося кілька днів тому у Фінляндії, здобула путівку на чемпіонат світу серед команд U-20.

    ЧС-2019 (U-20) проходитиме із 23 травня по 15 червня 2019 року у Польщі, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    Участь у форумі візьмуть 24 команди з шести конфедерацій. Спочатку вони змагатимуться у шести квартетах. По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири команди із шести, що посядуть третє місце, вийдуть до 1/8 фіналу.

    Європу на турнірі представлятимуть шість збірних. Це – господар змагань, команда Польщі, а також п'ять найсильніших збірних за підсумками Євро-2018: Португалія, Італія, Україна, Франція та Норвегія.

    Цього року визначаться ще 10 учасників турніру – у чемпіонатах відповідної вікової категорії в Азії, КОНКАКАФ (по чотири путівки) та Океанії (дві). Решта команд стане відома вже наступного року, коли відбудуться першості у Південній Америці й Африці (по чотири квоти).

    Жеребкування ЧС-2019 (U-20) відбудеться у березні 2019 року (дата ще не визначена).

    Чинним чемпіоном світу серед збірних U-20 є команда Англії, яка виборола цей титул на останній першості – 2017 року у Південній Кореї. Цього разу британці на форум взагалі не потрапили.

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