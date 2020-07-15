Збірна України з футболу презентує форму нового дизайну (фото)
Надалі українці гратимуть у формі нового дизайну
Світлина - ФФУ
Офіційне представлення має відбутися найближчими днями
Стали відомі варіанти нової ігрової форми національної збірної України з футболу.
За інформацією Telegram-каналу «Таємниці футболу», в цій формі команда Андрія Шевченка мала грати на Євро-2020.
Офіційне представлення форми заплановано на найближчі дні.
Світлини - Telegram-канал Таємниці футболу
Нагадаємо, що Євро-2020 перенесено на наступний рік у зв’язку з пандемією коронавірусу.