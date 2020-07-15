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    Новини

    Збірна України з футболу презентує форму нового дизайну (фото)

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    Надалі українці гратимуть у формі нового дизайну - Збірна України з футболу презентує форму нового дизайну (фото)
    Надалі українці гратимуть у формі нового дизайну
    Світлина - ФФУ

    Офіційне представлення має відбутися найближчими днями

    Стали відомі варіанти нової ігрової форми національної збірної України з футболу.

    За інформацією Telegram-каналу «Таємниці футболу», в цій формі команда Андрія Шевченка мала грати на Євро-2020.

    Офіційне представлення форми заплановано на найближчі дні.

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    Збірна України з футболу презентує форму нового дизайну (фото)
    Збірна України з футболу презентує форму нового дизайну (фото)
    Світлини - Telegram-канал Таємниці футболу

    Нагадаємо, що Євро-2020 перенесено на наступний рік у зв’язку з пандемією коронавірусу.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Євро-2020
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