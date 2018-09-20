Збірна України з футболу знову розгромила Азербайджан у товариському матчі



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Фото Павла Кубанова

Цього разу поєдинок завершився з рахунком 3:0

Юнацька збірна України (футболісти не старші 2002 року народження) зіграла другий товариський матч з однолітками з Азербайджану.

Нагадаємо, що перша зустріч, яка відбулася 18 вересня, закінчилася перемогою нашої команди з рахунком 7:0.

Вдалося українцям упевнено перемогти суперника й у другому спарингу, щоправда, трохи скромніше – 3:0, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

У першому таймі фланговою передачею Едварда Кобака та неузгодженими діями захисників із воротарем скористався Богдан В'юнник.

По перерві забивали Данило Гончарук (з передачі Євгена Рязанцева) та Віктор Блізніченко (гольовий пас на рахунку того ж Гончарука).

Товариський матч з футболу

Україна (U-17) – Азербайджан (U-17) – 3:0 (1:0)

Голи: В'юнник (19), Гончарук (57), Блізніченко (65).

Україна (U-17): Турбаєвський, Егбуджуо (Тлумак, 46), Емере (Волинець, 60), Забарний (Бражко, 60), Вівчаренко (Авдєєв, 46), Соловйов (Глушач, 46), Ванат (Гончарук, 46), Шевченко (Кучерявий, 34), В'юнник (Блізніченко, 46), Скорко (Кудь, 60), Кобак (Рязанцев, 46).