«Совок» в голові – на чемпіонаті світу російський хокеїст цілував герб, і розсмішив суперників (відео)



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Хованов пристрастно цілує двоголового орла

Шведи назвали таку поведінку «типово російською»

У півфіналі молодіжного чемпіонату з хокею, де зустрічалися Росія та Швеція, стався кумедний інцендент – російський хокеїст Олександр Хованов, забивши шайбу суперникам, став цілувати герб своєї країни, зображений на його футболці. Причому росіянин робив це демонстративно, проїжджаючи повз лавку шведів.

Така поведінка насмішила та обурила шведських хокеїстів. Вони згадали, як нещодавно у матчі групового етапу російська команда образилися, коли канадський хокеїст не зняв шолом під час виконання їх гімну. Натомість самі поводяться не краще:

- Росіяни дуже гостро відреагували, коли канадець не зняв шолом під час виконання їх гімну. Але, мабуть, проїжджати повз нашої лавки і демонстративно цілувати герб, вести себе так - це нормально. Типова Росія, - наводить слова одного з хокеїстів збірної Швеції Альбіна Ерікссона Aftonbladet.se. Інший швед Самуель Фагемо підкреслив, що «це емоції, але це все одно прояв неповаги».

Нагадаємо, в цьому матчі Швеція програла Росії 4:5 ОТ (2:3, 1:0, 1:1, 0:1). І тепер у фіналі чемпіонату світу зустрінеться з Канадою, яка в півфіналі здолала Фінляндію – 5:0 (4:0, 1:0, 0:0).