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    Збірна України з футзалу в 1/4 фіналу чемпіонату Європи зіграє з Іспанією

    Іспанці - чинні чемпіони Європи
    Збірна Іспанії обіграла Азербайджан (1:0) і посіла перше місце в своїй групі на чемпіонаті Європи. Таким чином, в 1/4 фіналу Україна, яка вийшла з групи з другого місця, зіграє з іспанцями. Матч пройде 6 лютого в 22.00. Іспанці - чинні чемпіони Європи, всього вони вигравали чемпіонат сім разів. Зазначимо, що в фіналі 2001 року Іспанія обіграла
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    Фото: Асоціація футзалу України
    Фото: Асоціація футзалу України

    Іспанці - чинні чемпіони Європи

    Збірна Іспанії обіграла Азербайджан (1:0) і посіла перше місце в своїй групі на чемпіонаті Європи.

    Таким чином, в 1/4 фіналу Україна, яка вийшла з групи з другого місця, зіграє з іспанцями.

    Матч пройде 6 лютого в 22.00.

    Іспанці - чинні чемпіони Європи, всього вони вигравали чемпіонат сім разів.

    Зазначимо, що в фіналі 2001 року Іспанія обіграла Україну (2:1).

    Нагадаємо, в своїй групі Україна обіграла Румунію (3:2) і програла Португалії (3:5).

    Джерело: ua.tribuna.com

    чемпіонат Європи Збірна України футзал
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