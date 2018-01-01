Збірна України з футзалу в 1/4 фіналу чемпіонату Європи зіграє з Іспанією
- Сьогодні, 08:00
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Фото: Асоціація футзалу України
Іспанці - чинні чемпіони Європи
Збірна Іспанії обіграла Азербайджан (1:0) і посіла перше місце в своїй групі на чемпіонаті Європи.
Таким чином, в 1/4 фіналу Україна, яка вийшла з групи з другого місця, зіграє з іспанцями.
Матч пройде 6 лютого в 22.00.
Іспанці - чинні чемпіони Європи, всього вони вигравали чемпіонат сім разів.
Зазначимо, що в фіналі 2001 року Іспанія обіграла Україну (2:1).
Нагадаємо, в своїй групі Україна обіграла Румунію (3:2) і програла Португалії (3:5).
Джерело: ua.tribuna.com