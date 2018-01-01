Збірна України з футзалу в 1/4 фіналу чемпіонату Європи зіграє з Іспанією

Іспанці - чинні чемпіони Європи

Збірна Іспанії обіграла Азербайджан (1:0) і посіла перше місце в своїй групі на чемпіонаті Європи. Таким чином, в 1/4 фіналу Україна, яка вийшла з групи з другого місця, зіграє з іспанцями. Матч пройде 6 лютого в 22.00. Іспанці - чинні чемпіони Європи, всього вони вигравали чемпіонат сім разів. Зазначимо, що в фіналі 2001 року Іспанія обіграла