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    Збірна України з гандболу посіла друге місце на турнірі в Іспанії

    Українки перемогли Японію й Аргентину, але поступилися господаркам турніру
    Жіноча збірна України з гандболу завершила виступи у міжнародному турнірі в іспанській Мелільї на другому місці. Команда Бориса Чижова виграла у Японії й Аргентини, після чого у матчі за титул зустрінулась зі збірною Іспанії, яка також мала максимум очок. Фінальний матч в української команди не вийшов, інформує офіційний сайт Федерації гандболу
    • Вчора, 17:32
    • Розсилка
    Фото ФГУ
    Фото ФГУ

    Українки перемогли Японію й Аргентину, але поступилися господаркам турніру

    Жіноча збірна України з гандболу завершила виступи у міжнародному турнірі в іспанській Мелільї на другому місці.

    Команда Бориса Чижова виграла у Японії й Аргентини, після чого у матчі за титул зустрінулась зі збірною Іспанії, яка також мала максимум очок.

    Фінальний матч в української команди не вийшов, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

    Українські дівчата програли перший тайм 9:14 і зіткнулись зі ще більшими проблемами після перерви. У підсумку – 33:14 на користь іспанок, які посіли підсумкове перше місце.

    У складі збірної України найкращим гравцем матч була визнана Вікторія Борщенко. У попередніх матчах найкращими у команді визнавались Ілона Гайкова та Лілія Горільська.  

    Аргентина перемогла Японію 26:21 та посіла третє місце. Японки — четверті.

    Турнір у Мелільї став надзвичайно корисним етапом підготовки збірної України до головних випробувань – матчів відбору до чемпіонату Європи-2018.

    У березні українська команда двічі зіграє проти збірної Швейцарії у межах групового турніру кваліфікації.

    Турнірна таблиця:

    1. Іспанія - 6 очок
    2. Україна - 4 очки
    3. Аргентина - 2 очки
    4. Японія - 0 очок

    Україна – Японія – 25:24 (13:12) 

    Україна – Аргентина – 31:25 (14:15)

    Іспанія – Україна – 33:14 (14:9)
    Збірна України командні ігрові види спорту Гандбол
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