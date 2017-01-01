Збірна України з гандболу посіла друге місце на турнірі в Іспанії
- Вчора, 17:32
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Українки перемогли Японію й Аргентину, але поступилися господаркам турніру
Жіноча збірна України з гандболу завершила виступи у міжнародному турнірі в іспанській Мелільї на другому місці.
Команда Бориса Чижова виграла у Японії й Аргентини, після чого у матчі за титул зустрінулась зі збірною Іспанії, яка також мала максимум очок.
Фінальний матч в української команди не вийшов, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.
Українські дівчата програли перший тайм 9:14 і зіткнулись зі ще більшими проблемами після перерви. У підсумку – 33:14 на користь іспанок, які посіли підсумкове перше місце.
У складі збірної України найкращим гравцем матч була визнана Вікторія Борщенко. У попередніх матчах найкращими у команді визнавались Ілона Гайкова та Лілія Горільська.
Аргентина перемогла Японію 26:21 та посіла третє місце. Японки — четверті.
Турнір у Мелільї став надзвичайно корисним етапом підготовки збірної України до головних випробувань – матчів відбору до чемпіонату Європи-2018.
У березні українська команда двічі зіграє проти збірної Швейцарії у межах групового турніру кваліфікації.
Турнірна таблиця:
1. Іспанія - 6 очок
2. Україна - 4 очки
3. Аргентина - 2 очки
4. Японія - 0 очок
Україна – Японія – 25:24 (13:12)
Україна – Аргентина – 31:25 (14:15)Іспанія – Україна – 33:14 (14:9)