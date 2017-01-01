Збірна України з гандболу посіла друге місце на турнірі в Іспанії

Українки перемогли Японію й Аргентину, але поступилися господаркам турніру

Жіноча збірна України з гандболу завершила виступи у міжнародному турнірі в іспанській Мелільї на другому місці. Команда Бориса Чижова виграла у Японії й Аргентини, після чого у матчі за титул зустрінулась зі збірною Іспанії, яка також мала максимум очок. Фінальний матч в української команди не вийшов, інформує офіційний сайт Федерації гандболу



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Фото ФГУ

Українки перемогли Японію й Аргентину, але поступилися господаркам турніру

Жіноча збірна України з гандболу завершила виступи у міжнародному турнірі в іспанській Мелільї на другому місці.

Команда Бориса Чижова виграла у Японії й Аргентини, після чого у матчі за титул зустрінулась зі збірною Іспанії, яка також мала максимум очок.

Фінальний матч в української команди не вийшов, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

Українські дівчата програли перший тайм 9:14 і зіткнулись зі ще більшими проблемами після перерви. У підсумку – 33:14 на користь іспанок, які посіли підсумкове перше місце.

У складі збірної України найкращим гравцем матч була визнана Вікторія Борщенко. У попередніх матчах найкращими у команді визнавались Ілона Гайкова та Лілія Горільська.

Аргентина перемогла Японію 26:21 та посіла третє місце. Японки — четверті.

Турнір у Мелільї став надзвичайно корисним етапом підготовки збірної України до головних випробувань – матчів відбору до чемпіонату Європи-2018.

У березні українська команда двічі зіграє проти збірної Швейцарії у межах групового турніру кваліфікації.

Турнірна таблиця:

1. Іспанія - 6 очок

2. Україна - 4 очки

3. Аргентина - 2 очки

4. Японія - 0 очок

Україна – Японія – 25:24 (13:12)

Україна – Аргентина – 31:25 (14:15)