Збірна України з хокею на траві обмінялася перемогами з полячками у товариських матчах
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Фото ФХТУ
Усього команди провели між собою три поєдинки
9-11 серпня жіноча збірна України з хокею на траві грала у Польщі проти тамтешньої національної команди.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею на траві України.
Спаринги проходили у межах підготовки обох команд до Світової ліги у місті Валч.
У першій грі сильнішими були господарки поля 2:0.
У другій українська команда взяла реванш 2:0 (відзначилися Юлія Шевченко та Євгенія Керноз).
Третій матч завершився з рахунком 2:2 (Юлія Шевченко та Катерина Самоходченко).
Раніше чоловіча збірна України з хокею на траві перемогла у товариських матчах команду Чехії.
Окрім того, наприкінці липня збірні України з хокею на траві провели спаринги з чоловічим клубом з ОАЕ.