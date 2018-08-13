Збірна України з хокею на траві обмінялася перемогами з полячками у товариських матчах



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Фото ФХТУ

Усього команди провели між собою три поєдинки

9-11 серпня жіноча збірна України з хокею на траві грала у Польщі проти тамтешньої національної команди.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

Спаринги проходили у межах підготовки обох команд до Світової ліги у місті Валч.

У першій грі сильнішими були господарки поля 2:0.

У другій українська команда взяла реванш 2:0 (відзначилися Юлія Шевченко та Євгенія Керноз).

Третій матч завершився з рахунком 2:2 (Юлія Шевченко та Катерина Самоходченко).

Раніше чоловіча збірна України з хокею на траві перемогла у товариських матчах команду Чехії.

Окрім того, наприкінці липня збірні України з хокею на траві провели спаринги з чоловічим клубом з ОАЕ.