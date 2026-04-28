Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України з художньої гімнастики назвала склад на Чемпіонат Європи

Святослав Василик
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Таїсія Онофрійчук проводить успішний сезон 2026 року
фото: Kateryna Tytarenko

Турнір відбудеться у болгарському місті Варна з 27 по 31 травня

Збірна України з художньої гімнастики визначилась зі складом на Чемпіонат Європи 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Хто представлятиме Україну на Євро-2026

Чемпіонат Європи 2026 з художньої гімнастики відбудеться з 27 по 31 травня у болгарському місті Варна.

Склад збірної України з художньої гімнастики на Євро-2026:

  • Юніорки: Софія Країнська (мʼяч та булави), Софія Кулікова (обруч), Варвара Чубарова (стрічка)
  • Дорослі: Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка (особисті змагання – усі 4 види), Анастасія Ікан (запасна)
  • Групові вправи: Єлизавета Азза, Діана Баєва, Олександра Ющак, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Поліна Городнича

Нагадаємо, лідерка збірної України з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук тріумфально завершила третій етап Кубка світу 2026 року в Баку, здобувши загалом три нагороди.

За підсумками трьох етапів Онофрійчук є найрезультативнішою гімнасткою Кубка світу 2026 року, маючи у своєму активі сім нагород, шість із яких найвищого ґатунку. Поточний сезон вже став для спортсменки рекордним за кількістю перемог, адже за весь минулий рік вона здобула чотири золоті медалі, тоді як зараз цей показник було перевершено ще до середини весни.

Наразі українка впевнено очолює світовий рейтинг, а заключним випробуванням серії для неї стане четвертий етап у Мілані, запланований на 10-12 липня, де Таїсія спробує перевершити свій особистий рекорд за загальною кількістю подіумів за один сезон, який наразі становить 12 медалей.

Теги: художня гімнастика Поліна Каріка Таїсія Онофрійчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua