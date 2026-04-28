Збірна України з художньої гімнастики назвала склад на Чемпіонат Європи

Турнір відбудеться у болгарському місті Варна з 27 по 31 травня

Збірна України з художньої гімнастики визначилась зі складом на Чемпіонат Європи 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Хто представлятиме Україну на Євро-2026

Чемпіонат Європи 2026 з художньої гімнастики відбудеться з 27 по 31 травня у болгарському місті Варна.

Склад збірної України з художньої гімнастики на Євро-2026:

Юніорки : Софія Країнська (мʼяч та булави), Софія Кулікова (обруч), Варвара Чубарова (стрічка)

: Софія Країнська (мʼяч та булави), Софія Кулікова (обруч), Варвара Чубарова (стрічка) Дорослі : Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка (особисті змагання – усі 4 види), Анастасія Ікан (запасна)

: Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка (особисті змагання – усі 4 види), Анастасія Ікан (запасна) Групові вправи: Єлизавета Азза, Діана Баєва, Олександра Ющак, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Поліна Городнича

Нагадаємо, лідерка збірної України з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук тріумфально завершила третій етап Кубка світу 2026 року в Баку, здобувши загалом три нагороди.

За підсумками трьох етапів Онофрійчук є найрезультативнішою гімнасткою Кубка світу 2026 року, маючи у своєму активі сім нагород, шість із яких найвищого ґатунку. Поточний сезон вже став для спортсменки рекордним за кількістю перемог, адже за весь минулий рік вона здобула чотири золоті медалі, тоді як зараз цей показник було перевершено ще до середини весни.

Наразі українка впевнено очолює світовий рейтинг, а заключним випробуванням серії для неї стане четвертий етап у Мілані, запланований на 10-12 липня, де Таїсія спробує перевершити свій особистий рекорд за загальною кількістю подіумів за один сезон, який наразі становить 12 медалей.