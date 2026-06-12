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Зрадник Тимощук відмовився коментувати інформацію про свою співпрацю з спецслужбами Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Зрадник Тимощук відмовився коментувати інформацію про свою співпрацю з спецслужбами Росії
З 2017 року Тимощук працює в «Зеніті»

Тимощук заявив, що має лише одне громадянство

Помічник головного тренера «Зеніту» Анатолій Тимощук під час спілкування з пропагандистами відмовився коментувати інформацію про свою роботу на російські спецслужби. Про це інформує «Главком».

Українські медіа повідомляли, що зрадник Тимощук підписав зобов'язання працювати на російські спецслужби та оформив румунське громадянство. 

«Коментувати фейки, які є маячнею, не збираюся. Не бачу у цьому сенсу. Знаю, хто їх розповсюджує. Намагаюся їх не дивитись і не читати, але іноді вони до мене доходять. А громадянство у мене лише одне, і воно точно не румунське», – заявив Тимощук.

З 2017 року Тимощук працює в «Зеніті».

Як повідомлялося, у минулому році Тимощуку було повідомлено про підозру у фінансуванні військових підрозділів РФ.

21 вересня 2024 року «Главком» першим повідомив про те, що ексфутболіст збірної України, який наразі працює помічником тренера в пітерському «Зеніті», долучився до допомоги російським окупантам.

«Футболка у кольорах блокадної стрічки до матчу до Дня пам'яті жертв блокади Ленінграда. Виручені кошти будуть направлені до Курської області», – зазначали організатори аукціону.

Також вони розмістили фото самого Тимощука, який тримає цю футболку в руках. Також на ігровій формі пітерського «Зеніта» можна помітити автограф футболіста-зрадника.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ росія Анатолій Тимощук

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