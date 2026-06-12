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Українська Прем'єр-ліги назвала найкращого голкіпера сезону 2025/26

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Українська Прем'єр-ліги назвала найкращого голкіпера сезону 2025/26
Дмитро Різник – найкращий голкіпер УПЛ за підсумками сезону 2025/26
фото: ФК Шахтар

Дмитро Різник відіграв у чемпіонаті 16 матчів без пропущених голів

Воротар донецького «Шахтаря» Дмитро Різник офіційно визнаний найкращим голкіпером Української Прем'єр-ліги сезону 2025/26. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УПЛ.

В сезоні 2025/26 Різник провів 24 матчі в Чемпіонаті України, в яких 16 разів залишав поле без пропущених м’ячів. Також в його активі 16 матчів (7 сухих) в єврокубках, де «Шахтар» дійшов до півфіналу Ліги Конференцій.

Друге місце в списку найкращих посів один з найкращих дебютантів УПЛ – 19-річний Назар Домчак («Карпати»), а на третій сходинці опинився Олексій Паламарчук з черкаського ЛНЗ з 17 матчами без пропущених голів – рекорд сезону 2025/26 в УПЛ. Також у топ-5 увійшли Євген Волинець («Полісся») та Руслан Нещерет («Динамо»).

Нагадаємо, форвард київського «Динамо» Матвій Пономаренко визнаний найкращим молодим футболістом української Прем'єр-ліги.

Бомбардир «біло-синіх» став черговий лауреатом елітного дивізіону. Після завершення кампанії усі 16 клубів заповнюють анкети для визначення героїв сезону 2025/26 Прем'єр-ліги – найкращих тренера, арбітра, футболіста, воротаря і молодого футболіста. Пономаренка на перше місце відправили 14 колективів.

Нападник «Динамо» впевнено випередив голкіпера Назара Домчака. Першим його назвали два клуби, а ще шість – поставили на друге місце. У складі львівських «Карпат» воротар зіграв 27 матчів, у яких пропустив 27 м'ячів. Водночас 14 поєдинків Домчак провів «на нуль».

Натомість Пономаренко зіграв 15 матчів. До свого активу він записав 13 голів. Ще вісім м'ячів форвард забив у Національній лізі U-19 у першій половині сезону.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» УПЛ Дмитро Різник

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