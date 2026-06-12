Гравець збірної Іспанії здивував своєю обіцянкою у разі перемоги на Чемпіонаті світу 2026

Марк Кукурелья потішив вболівальників епатажною заявою

27-річний лівий захисник лондонського «Челсі» Марк Кукурелья встиг розірвати медіапростір своїм божевільним парі, пов'язаним з перемогою Іспанії на Чемпіонаті світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Futbol de Inglaterra.

Тату на честь важливого титулу

В інтерв'ю авторитетному іспанському виданню Cope під час офіційної фотосесії ФІФА в штаті Теннессі Кукурелья без вагань відповів на запитання про те, на яку жертву він готовий піти заради тріумфу. Захисник збірної Іспанії заявив, що в разі перемоги на чемпіонаті світу зробить собі татуювання з обличчям головного тренера команди Луїса де ла Фуенте. «Якщо Іспанія виграє чемпіонат світу, я зроблю собі татуювання з обличчям Луїса де ла Фуенте», – сказав футболіст, викликавши посмішки серед присутніх.

Для Кукурельї подібні гучні обіцянки вже давно стали доброю традицією. Перед Євро-2024, який завершився тріумфом іспанської збірної, він пообіцяв пофарбувати своє знамените кучеряве волосся в яскраво-червоний колір, якщо команда здобуде титул. Після перемоги у фіналі в Берліні захисник не став відмовлятися від своїх слів і виконав обіцянку, чим швидко став героєм численних фото та відео в соціальних мережах.

Інші обіцянки від іспанської команди

Чемпіонат світу 2026 запустив хвилю кумедних обіцянок всередині іспанської команди. Наприклад, юна зірка «Барселони» Ламін Ямаль заявив, що відростить собі повноцінну бороду та вуса, якщо збірна завоює титул найсильнішої на планеті.

Свій шлях на полях Північної Америки підопічні де ла Фуенте розпочнуть у понеділок, 15 червня, поєдинком проти збірної Кабо-Верде, після чого на них чекають матчі групового етапу проти Саудівської Аравії та Уругваю.

Нагадаємо, що збірна Норвегії шокувала своїми багажами на Чемпіонаті світу.