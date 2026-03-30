Російська гімнастка не повернулася до прапорів під час виконання гімну України на Кубку світу

15-річна Ільтерякова (ліворуч) здобула срібло у фіналі вправ з обручем

Під час церемонії нагородження Ільтерякова лишилася стояти спиною до прапорів у момент звучання українського гімну

Російська художня гімнастка Софія Ільтерякова не повернулася до прапорів під час виконання гімну України на етапі Кубка світу у Софії (Болгарія). Про це повідомляє «Главком».

15-річна Ільтерякова здобула срібло у фіналі вправ з обручем. Перемогу здобула українка Таїсія Онофрійчук, третє місце посіла італійка Софія Раффаелі.

Під час церемонії нагородження Ільтерякова лишилася стояти спиною до прапорів у момент звучання українського гімну.

Російські спортсменки виступають у нейтральному статусі на турнірах під егідою World Gymnastics.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.