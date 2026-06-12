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Стало відомо, скільки «Рома» хоче отримати за Довбика

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Стало відомо, скільки «Рома» хоче отримати за Довбика
Артем Довбик може залишити «Рому» за 20 млн євро
фото: AP

На українського форварда претендують іспанські клуби – «Вільярреал» та «Бетіс»

Клуб італійської Серії А «Рома» озвучив ціну, за яку готовий продати  українського форварда Артема Довбика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на іспанські ЗМІ.

«Джаллоросі» хочуть отримати за гравця щонайменше 20 мільйонів євро. Вони готові відпустити гравця менш ніж за половину від тієї суми (41,1 млн), яку заплатили «Жироні» влітку 2024 року за трансфер українця. Крім цього, «Рома» хотіла б розвантажити зарплатну відомість – Довбик заробляє близько 5,5 млн євро за сезон, а його контракт із клубом дійсний до 2029 року.

Раніше повідомлялося, що Довбик готовий залишити «Рому», оскільки не входить у плани головного тренера команди Джан П’єро Гасперіні. Українець був близьким до відходу ще в січні, але плани зірвала травма стегна. «Вовки» цього літа планують розлучитися з сімома гравцями – до списку входить і український нападник.

У минулій кампанії-2025/26 Довбик зіграв 18 матчів за «Рому» у всіх турнірах, забивши в них три голи та віддавши дві результативні передачі.

«Вільярреал» та «Бетіс» залишаються головними претендентами на підписання Довбика. Ці клуби фінішували у топ-5 минулого розіграшу Ла Ліги, завоювавши прямі путівки до основного етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, «Жирона» офіційно оголосила про підписання українського нападника угорського «Дьора» Олександра Пищура. Контракт 21-річного футболіста з «червоно-білими» буде діяти до літа 2031 року. Сума трансферу не повідомляється, однак інсайдер Фабріціо Романо стверджував, що за українця заплатять 1 мільйон євро.

Пищур – вже четвертий український футболіст у складі каталонського клубу. У «Жироні» наразі грають вінгер Віктор Циганков, нападник Владислав Ванат, а також голкіпер Владислав Крапивцов.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Рома ФК Вільярреал Артем Довбик

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