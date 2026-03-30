Онофрійчук здобула три золоті нагороди в фіналах окремих вправ на Кубку світу

Онофрійчук оновила власний рекорд за кількістю золотих нагород на одному етапі Кубка світу

Таїсія Онофрійчук тріумфувала в фіналах окремих вправ на Кубку світу з художньої гімнастики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

У болгарській Софії завершився перший етап Кубка світу з художньої гімнастики у новому змагальному сезоні.

Медальну ходу продовжила 17-річна Таїсія Онофрійчук: окрім золота в особистому багатоборстві українка здобула ще три нагороди найвищого ґатунку в фіналах окремих вправах:

у вправах з м'ячем;

у вправах з обручем;

у вправах зі стрічкою.

Українка оновила власний рекорд за кількістю золотих нагород на одному етапі Кубка світу: раніше найкращим результатом Таїсії були три медалі найвищого ґатунку, які вона здобула минулоріч у Софії.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце