Онофрійчук здобула три золоті нагороди в фіналах окремих вправ на Кубку світу

Онофрійчук повертається з Софії тріумфаторкою
Таїсія Онофрійчук тріумфувала в фіналах окремих вправ на Кубку світу з художньої гімнастики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

У болгарській Софії завершився перший етап Кубка світу з художньої гімнастики у новому змагальному сезоні.

Медальну ходу продовжила 17-річна Таїсія Онофрійчук: окрім золота в особистому багатоборстві українка здобула ще три нагороди найвищого ґатунку в фіналах окремих вправах:

  • у вправах з м'ячем;
  • у вправах з обручем;
  • у вправах зі стрічкою.

Українка оновила власний рекорд за кількістю золотих нагород на одному етапі Кубка світу: раніше найкращим результатом Таїсії були три медалі найвищого ґатунку, які вона здобула минулоріч у Софії.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
