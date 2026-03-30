Онофрійчук здобула три золоті нагороди в фіналах окремих вправ на Кубку світу
Онофрійчук оновила власний рекорд за кількістю золотих нагород на одному етапі Кубка світу
Таїсія Онофрійчук тріумфувала в фіналах окремих вправ на Кубку світу з художньої гімнастики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.
У болгарській Софії завершився перший етап Кубка світу з художньої гімнастики у новому змагальному сезоні.
Медальну ходу продовжила 17-річна Таїсія Онофрійчук: окрім золота в особистому багатоборстві українка здобула ще три нагороди найвищого ґатунку в фіналах окремих вправах:
- у вправах з м'ячем;
- у вправах з обручем;
- у вправах зі стрічкою.
Українка оновила власний рекорд за кількістю золотих нагород на одному етапі Кубка світу: раніше найкращим результатом Таїсії були три медалі найвищого ґатунку, які вона здобула минулоріч у Софії.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
