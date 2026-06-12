Вибори нового президента FIS відбулися на конгресі в Белграді

Підсанкційний пропагандист Дмитро Губернієв у коментарі пропагандистам оцінив обрання Александра Оспельта новим президентом Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS). Про це повідомляє «Главком».

Вибори відбулися на конгресі в Белграді, де представник Ліхтенштейну набрав 65 голосів, випередивши чинного проросійського голову організації Йогана Еліаша (64 голоси).

Швед Еліаш очолював FIS із 2021 року. При ньому російські лижники, які незаконно відвідували анексований Крим, Савелій Коростельов та Дар'я Непряєва були допущені до Олімпійських ігор у нейтральному статусі.

«Оспельт із Ліхтенштейну, тому відстоюватиме інтереси Європи. Нам буде складніше за нього. Ніяк не оцінюю президентство Еліаша. Спасибі хоч, що до Олімпійських ігор допустив, хоча він намагався відстоювати наші інтереси», – заявив Губернієв.

Як повідомлялося, Губернієв потрапив до списку російських пропагандистів, проти яких запроваджено санкції ЄС.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.