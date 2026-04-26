Збірна України з волейболу викличе на тренувальний збір гравця з Франції

glavcom.ua
Тимур Цмокало (справа) виступає цього сезону в чемпіонаті Франції
Чоловіча збірна з волейболу розпочне збір перед Лігою націй 2 травня

До складу чоловічої збірної України з волейболу на тренувальний збір перед Лігою націй викликали догравальника французького «Нансі» Тимура Цмокала. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію волейболу України.

Хто такий Тимур Цмокало?

Склад збірної України на Лігу націй 2026 року зазнав однієї зміни. Впродовж першого тижня зборів головний тренер «синьо-жовтих» Рауль Лосано має намір переглянути 22-річного догравальника французького «Нансі» Тимура Цмокала.

Цмокало вже загравався за збірну України під час першого року роботи Лосано з національною командою. Догравальник потрапляв у склад «синьо-жовтих» на Кубок претендентів 2024, виступаючи на той момент за чеську «Остраву».

Наразі Цмокало грає за «Нансі», який проводить свій сезон у Лізі B. У сезоні 2025/26 українець зіграв у 26 матчах. До клубу на правах оренди волейболіст перейшов з «Барком-Кажанів» у травні 2025 року.

Свою кар’єру Цмокало розпочинав у харківській «Юракадемії» у 2020-му, де провів два роки. Після цього догравальник перейшов до львівських «Барком-Кажанів», за яких грав у польській Плюс-лізі в сезоні 2022/23. Опісля українець відіграв один сезон у чемпіонаті Чехії та повернувся до «Кажанів».

Україна в Лізі націй 2026 року

Підготовку до Ліги націй-2026 чоловіча збірна України розпочне 2 травня в словенському Мариборі. Під час збору запланували два товариські матчі проти Хорватії (14-15 травня), а після табору – ще три на представницькому турнірі в Польщі, де окрім господарів майданчика, «синьо-жовті» також зустрінуться з Болгарією та Сербією.

Україна вдруге поспіль змагатиметься на Лізі націй з волейболу. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір із матчу проти Японії, що відбудеться 10 червня.

Нагадаємо, збірна України визначалася зі складом на підготовку до сезону Ліги націй 2026 року. До списку увійшли 20 волейболістів на чолі з капітаном Юрієм Семенюком, а також Олегом Плотницьким, який повернувся після трирічної відсутності.

Читайте також

Змагання у Туреччині пройдуть 16-27 червня 2027 року
Одразу 26 видів спорту. Стала відома програма Європейських ігор 2027
27 березня, 17:48
Перед президентськими виборами 2024 року в РФ Алекно був довіреною особою диктатора Володимира Путіна
Довірена особа Путіна може потрапити до Волейбольного залу слави
31 березня, 17:40
Плотницький та Семенюк грали разом у збірній України з баскетболу, допоки перший з них не вирішив завершити виступи за синьо-жовтих
Два капітани збірної України зійдуться між собою у півфіналі Ліги чемпіонів з волейболу
2 квiтня, 10:52
Плотницький грає у складі одного з найсильніших клубів Європи «Перуджі»
Зірковий волейболіст анонсував своє повернення до складу збірної України
7 квiтня, 16:36
Жуков (по центру у піджаку) брав участь у акції на підтримку російської агресії проти України
Помер колишній керівник російського волейболу, який підтримував війну проти України
13 квiтня, 19:09
Підготовчий етап до Ліги націй збірна України розпочне 2 травня 2026 року у словенському Маріборі
Збірна України з волейболу оголосила склад на поєдинки Ліги націй
20 квiтня, 12:02

Новини

В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
Вчора, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
Вчора, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
Вчора, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Вчора, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
