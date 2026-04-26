Збірна України з волейболу викличе на тренувальний збір гравця з Франції

Чоловіча збірна з волейболу розпочне збір перед Лігою націй 2 травня

До складу чоловічої збірної України з волейболу на тренувальний збір перед Лігою націй викликали догравальника французького «Нансі» Тимура Цмокала. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію волейболу України.

Хто такий Тимур Цмокало?

Склад збірної України на Лігу націй 2026 року зазнав однієї зміни. Впродовж першого тижня зборів головний тренер «синьо-жовтих» Рауль Лосано має намір переглянути 22-річного догравальника французького «Нансі» Тимура Цмокала.

Цмокало вже загравався за збірну України під час першого року роботи Лосано з національною командою. Догравальник потрапляв у склад «синьо-жовтих» на Кубок претендентів 2024, виступаючи на той момент за чеську «Остраву».

Наразі Цмокало грає за «Нансі», який проводить свій сезон у Лізі B. У сезоні 2025/26 українець зіграв у 26 матчах. До клубу на правах оренди волейболіст перейшов з «Барком-Кажанів» у травні 2025 року.

Свою кар’єру Цмокало розпочинав у харківській «Юракадемії» у 2020-му, де провів два роки. Після цього догравальник перейшов до львівських «Барком-Кажанів», за яких грав у польській Плюс-лізі в сезоні 2022/23. Опісля українець відіграв один сезон у чемпіонаті Чехії та повернувся до «Кажанів».

Україна в Лізі націй 2026 року

Підготовку до Ліги націй-2026 чоловіча збірна України розпочне 2 травня в словенському Мариборі. Під час збору запланували два товариські матчі проти Хорватії (14-15 травня), а після табору – ще три на представницькому турнірі в Польщі, де окрім господарів майданчика, «синьо-жовті» також зустрінуться з Болгарією та Сербією.

Україна вдруге поспіль змагатиметься на Лізі націй з волейболу. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір із матчу проти Японії, що відбудеться 10 червня.

Нагадаємо, збірна України визначалася зі складом на підготовку до сезону Ліги націй 2026 року. До списку увійшли 20 волейболістів на чолі з капітаном Юрієм Семенюком, а також Олегом Плотницьким, який повернувся після трирічної відсутності.