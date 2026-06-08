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Лікар збірної Данії розповів про стан Еріксена, який втратив свідомість у грі з Україною

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Лікар збірної Данії розповів про стан Еріксена, який втратив свідомість у грі з Україною
Бесен: Я говорив з Крістіаном цього ранку, у нього все добре
Джерело: Getty Images

Втрата свідомості Крістіаном Еріксеном сколихнула футбольний світ

Півзахисника і капітана збірної Данії з футболу Крістіана Еріксена незабаром буде виписано з лікарні. Як інформує «Главком», про це повідомив лікар данської збірної Мортен Бесен, коментар якого наводить пресслужба Данської футбольної спілки.

«Я говорив з Крістіаном цього ранку, у нього все добре. Він перебуває зі своєю сім'єю, у нього гарний настрій. Очікується, що він скоро буде виписаний і повернеться додому», – сказав Бесен.

Нагадаємо, півзахисник національної команди Данії Крістіан Еріксен раптово впав на газон посеред контрольного поєдинку зі збірною України.

Інцидент стався у середині другого тайму. Еріксен без контакту з опонентами впав на поле та лежав нерухомо. До нього відразу побігли лікарі збірної.

Арбітр перервав матч. Місцевий мовник перевів трансляцію на загальний план. Згодом стало відомо, що футболіст прийшов до тями. Проте, гравці та тренерські штаби обох національних команд вирішили не продовжувати поєдинок.

Пізніше Данський футбольний союз повідомив, що Еріксен почувається нормально.

У кар'єрі Еріксена цей епізод – не перший, пов'язаний з проблемами зі здоров'ям. На Євро-2020 у матчі проти збірної Фінляндії (0:1) у нього раптово зупинилося серце, він втратив свідомість і впав на газон. Лікарі реанімували хавбека впродовж дев'яти хвилин. Зрештою, Еріксена госпіталізували, а його стан стабілізувався у лікарні.

Після серцевого нападу данцю встановили кардіостимулятор. У грудні 2021 року півзахисник повернувся до тренувань з молодіжною командою данського «Оденсе». У лютому 2022-го Еріксен зіграв перший матч після інциденту на чемпіонаті Європи.

Теги: Крістіан Еріксен НОВИНИ ФУТБОЛУ

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