Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Реал» оголосив про трансфер одного з найдорожчих футболістів планети

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Реал» оголосив про трансфер одного з найдорожчих футболістів планети
Джуд Беллінгем підписав з «Реалом» контракт до літа 2029 року.
фото: football24.ua

За трансфер 19-річного футболіста було заплачено 103 ммлн євро

Півзахисник національної збірної Англії Джуд Беллінгем залишив дортмундську «Боруссію» і перейшов у мадридський «Реал». Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

Як зазначається, за трансфер 19-річного футболіста було заплачено 103 ммлн євро. Ще 30% від цієї суми надійде в якості бонусів.

Варто відзначити, що ця угода стала однією з найбільших в історії обох клубів.

Повідомляється, що Джуд Беллінгем підписав з «Реалом» контракт до літа 2029 року.

Раніше повідомлялося, що «Реал» викупить у «Шахтаря» контракт захисника Вінісіуса Тобіаса за €10 млн.

До відома, головним тренером збірної України з футболу став Сергій Ребров.

Теги: навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид)

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головним тренером збірної України з футболу став Сергій Ребров
Стало відомо, хто увійшов до тренерського штабу збірної України
Сьогодні, 13:40
Український футболіст Микола Жидков
У боях за Україну загинув футболіст Микола Жидков
3 червня, 06:21
Мессі може розпочати грати у футбол у Саудівській Аравії
Футболісту Мессі запропонували грати у Саудівській Аравії. Сума контракту шокує
30 травня, 10:58
У квітні турецькі ЗМІ повідомляли, що за три роки співпраці з російською компанією «Бешикташ» отримає €60 млн
Турецький футбольний клуб втрапив у скандал: зв'язався із російським «Газпромом»
29 травня, 11:41
Цей титул став 14-им в історії донецького клубу
«Шахтар» став чемпіоном України з футболу
28 травня, 17:08
Українські бійці грають у футбол на передовій
Про футбол та тактику війни
27 травня, 16:18
УЄФА не порушив принципу політичного нейтралітету
Спортивний арбітражний суд залишив чиним рішення УЄФА щодо виключення російських клубів
27 травня, 06:50
Гра мала пройти в Москві 15 червня на стадіоні «Лужники»
Камерун заборонив футбольній збірній проводити матч проти Росії
23 травня, 12:20
Українська асоціація з футболу вирішила, що «продовжуватиме роботу» з Ребровим
Українська асоціація з футболу визначилася з новим тренером для збірної
18 травня, 14:40

Новини

«Реал» оголосив про трансфер одного з найдорожчих футболістів планети
«Реал» оголосив про трансфер одного з найдорожчих футболістів планети
Стало відомо, хто увійшов до тренерського штабу збірної України
Стало відомо, хто увійшов до тренерського штабу збірної України
Головним тренером збірної України з футболу став Сергій Ребров
Головним тренером збірної України з футболу став Сергій Ребров
«Нейтральна» білоруська тенісистка намагалася принизити вже другу українку (фото)
«Нейтральна» білоруська тенісистка намагалася принизити вже другу українку (фото)
«Нейтральна» білоруська тенісистка намагається всидіти на двох стільцях
«Нейтральна» білоруська тенісистка намагається всидіти на двох стільцях
Україна має брати участь в спортивних змаганнях з росіянами – Діанов
Україна має брати участь в спортивних змаганнях з росіянами – Діанов

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Після підриву Каховської ГЕС Китай звернувся до України та Росії
73K
Найбільша помилка Угорщини – це Україна
32K
«Нейтральна» білоруська тенісистка намагалася принизити вже другу українку (фото)
24K
В’їзд для українців до Євросоюзу стане платним: скільки коштуватиме
18K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
14K
Що отримує Кремль від підриву Каховської ГЕС?

Новини

Підрив Каховської ГЕС. Мережа рясніє відео та фотофактами із шокованими людьми і тваринами
Сьогодні, 12:43
Підрив Каховської ГЕС: масштаби катастрофи
Сьогодні, 08:03
Реакція Байдена на підрив Каховської ГЕС, засідання радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:27
ЗСУ приземлили російський штурмовик і чотири дрони – Генштаб
Сьогодні, 06:43
Подекуди короткочасні дощі: прогноз погоди на 7 червня
Сьогодні, 04:56
7 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту