«Реал» оголосив про трансфер одного з найдорожчих футболістів планети
За трансфер 19-річного футболіста було заплачено 103 ммлн євро
Півзахисник національної збірної Англії Джуд Беллінгем залишив дортмундську «Боруссію» і перейшов у мадридський «Реал». Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.
Як зазначається, за трансфер 19-річного футболіста було заплачено 103 ммлн євро. Ще 30% від цієї суми надійде в якості бонусів.
Варто відзначити, що ця угода стала однією з найбільших в історії обох клубів.
Повідомляється, що Джуд Беллінгем підписав з «Реалом» контракт до літа 2029 року.
Раніше повідомлялося, що «Реал» викупить у «Шахтаря» контракт захисника Вінісіуса Тобіаса за €10 млн.
До відома, головним тренером збірної України з футболу став Сергій Ребров.
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