Черкаський суддя після люстрації став директором дитячого санаторію

За рішення призначити Орленка директором санаторію проголосували 44 депутати

Депутати Черкаської обласної ради підтримали рішення про призначення колишнього голови Соснівського райсуду Черкас Володимира Орленка директором дитячого санаторію «Сосновий бір». Раніше Орленка «люстрували». Про це повідомляє «18000».

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За рішення призначити Орленка директором санаторію проголосували 44 присутні депутати. Рішення ухвалювали без обговорення серед низки інших кадрових питань.

Володимир Орленко тривалий час був очільником Соснівського районного суду. Зокрема, у 2014 році працівники цього суду і сам Орленко ухвалили рішення, яким за ґрати відправили учасників акцій протестів під стінами Черкаської ОДА у січні 2014 році під час подій Революції Гідності. За результатом розгляду скарг громадських активістів, згодом Орленка «люстрували» через ці рішення та звільнили із займаної посади судді.

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Пізніше екссуддя став адвокатом та захищав водія, який збив директора 19 школи Юрія Лункіна. 7 березня 2023 року Верховний Суд поставив крапку у цій історії та залишив клієнта Орленка за ґратами на шість років.

Зазначимо, Орленко обіймав посаду в. о. директора дитячого санаторію «Сосновий бір» із кінця 2021 року і тепер призначений повноцінним його керівником.

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