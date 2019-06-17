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    Збірна України зіграє на чемпіонаті Європи з гандболу

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    Українські гандболісти пробилися на чемпіонат Європи - Збірна України зіграє на чемпіонаті Європи з гандболу
    Українські гандболісти пробилися на чемпіонат Європи
    Іван Вербицький

    Попри заключну поразку в відборі наша чоловіча команда подолала кваліфікацію

    Чоловіча національна збірна України з гандболу зіграє на чемпіонаті Європи, який відбуватиметься в січні 2020 року в Австрії, Норвегії та Швеції.

    У заключному матчі кваліфікації наша команда програла на виїзді Чорногорії - 21:27 (7:15, 14:12).
    У підсумку Україна фінішувала третьою в відбірковій групі та стала однією з кращих, серед команд, які фінішували третіми.

    Уперше в фінальному турнірі чемпіонату Європи гратимуть 24 команди: Австрія, Швеція і Норвегія, чемпіон Євро-2018 Іспанія, Україна, Німеччина, Хорватія, Франція, Данія, Північна Македонія, Словенія, Чехія, Угорщина, Білорусь, Боснія і Герцеговини, Ісландії, Латвія, Чорногорія, Нідерланди, Польща, Португалія, Росія, Сербія, Швейцарія.

    Жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи відбудеться 28 червня в Відні.

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