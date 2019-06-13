У Києві виблискували олімпійські чемпіони з Данії. Фоторепортаж із Палацу спорту

Чоловіча збірна України з гандболу дала гідний бій титулованим гостям

Чоловіча збірна України з гандболу в рамках п'ятого туру відбірної кампанії до Євро-2020 приймала на паркеті київського Палацу спорту чинних олімпійських чемпіонів з Данії. Правда, із золотого складу зразка Ріо-2016 людей до Києва приїхало небагато. Але головні данські зірки на чолі з геніальним розігруючим Міккелем Гансеном, непрохідним оборонцем Генріком Мьольґором Єнсеном, Лассе Сваном, а також двома голкіперами чемпіонської команди Нікласом Ландіном Якобсеном і Янніком Ґріном все ще в строю.

Магія імені таки діє. Попри те, що ручний м'яч (особливо - чоловічий) у Києві з'являється вкрай нечасто, олімпійські чемпіони в статусі суперників зібрали у київському Палаці спорту відсотків на 70 запонені трибуни. Причому не бракувало й авторитетних гостей, видатних представників різних видів спорту.

На трибунах можна було помітити олімпійських чемпіонів з фехтування Вадима Гутцайта, вітрильного спорту Олену Іванівну Пахольчик, видатного футболіста київського «Динамо» і збірної СССР Івана Яремчука, олімпійських призерів Анну Сорокіну (стрибки у воду), Ніну Уманець (академічне вислування), Ларису Заспу, Олену Яценко і Олену Цигицю (гандбол), сучасне й майбутнє нашого скелетону батька й сина Гераскевичів, збірну з жіночочої боротьби у повному складі. Мабуть, то далеко не всі імениті гості.

Гімн України напередодні матчу

До видатних особистостей сміливо можна віднести й аксакала спортивної журналістики Євгена Карельського, котрий не зраджує професії уже близько 40-ка років. На цьому матчі Євген Юрійович виконував роль диктора-інформатора, намагаючись як змалювати у найячскравіших фарбах тих легенд, які були на майданчику, так і розтлумачити деякі тонкощі гандбольного дійства.

Між тим, українські гандболісти виглядали на майданчику цілком достойно, в середині матчу кілька разів навіть вели в рахунку. Щоправда, з невеликим розривом. Відчувалося, що імениті данці контролюють ситуацію і в потрібний момент додають. Звісно, роль першої скрипки виконував Міккель Гансен, котрий і вів гру, і сам завершував атаки.

В складі нашої команди чудово відіграли півсередні Станіслав Жуков, Павло Гурковський і Олександр Тільте. На жаль, травма ноги регулярно виводила з ладу і не дала дограти матчу капітанові команди, лівому крайньому Захарові Денисову.

Врешті, матч завершився так, як вочевидь і мав закінчитися.

Україна - Данія - 30:33 (15:14)

Україна: Комок; Станіслав Жуков (6), Андрій Акименко (4), Євген Буйненко (4), Гурковський (4), Владислав Остроушко (4), Тільте (4), Захар Денисов (3), Дмитро Тютюнник (1), Кубатко, Євген Жук. Тренер - Сергій Бебешко

Данія: Ніклас Ландін Якобсен, Янік Ґрін; Міккель Гансен (7), Лауґе Шмідт (7), Йоган а Плоґв Гансен (5), Захаріассен (5), Маґнус Ландін Якобсен (4), Гальд Энсен (2), Якоб Тандруп Гольм (1), Кіркельокке (1), Лассе Сван (1), Мьольґор Єнсен, Ніколай Оріс Нільсен. Тренер - Кай Йоганссен

Судді: Дуарте Сантуш, Рікарду Фонсека (обидва - Португалія)

12 червня. Київ. Палац спорту. 3 800 глядачів

Додамо, що тренер Сергій Бебешко в цій зустрічі не зміг використати цілу когорту травмованих виконавців: снайпера Сергія Онуфрієнка з французького «Шартра», правого крайнього Артема Козакевича і лінійного Дмитра Дорощука з «Мотора», воротаря Антона Дерев'янкіна і лінійного Дмитра Ільченка із ZTR, півсередніх В'ячеслава Садового з румунського «Бакеу» і Романа Чичикала з польського «Заґлебе-Любін».

Данія після цієї перемоги очолила восьму відбірну групу одноосібно - чотири перемоги в п'яти матчах. Українці ідуть на прохідному другому місці - три перемоги. У збірної Чорногорії - три очки, у Фарер - одне. 13 червня дві останніх команди зіграють між собою. Додамо, що за перемогу в гандболі нараховується два очки.

Завершить відбірний раунд збірна України 16 червня матчем проти Чорногорії на виїзді. У цій зустрічі нашій команді треба не програти.

Іван Вербицький, «Главком»



