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    Статті

    У Києві виблискували олімпійські чемпіони з Данії. Фоторепортаж із Палацу спорту

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    У Києві виблискували олімпійські чемпіони з Данії. Фоторепортаж із Палацу спорту
    У Києві виблискували олімпійські чемпіони з Данії. Фоторепортаж із Палацу спорту
    У Києві виблискували олімпійські чемпіони з Данії. Фоторепортаж із Палацу спорту
    У Києві виблискували олімпійські чемпіони з Данії. Фоторепортаж із Палацу спорту
    У Києві виблискували олімпійські чемпіони з Данії. Фоторепортаж із Палацу спорту
    У Києві виблискували олімпійські чемпіони з Данії. Фоторепортаж із Палацу спорту
    Дует данських голкіперів - олімпійські чемпіони Яннік Ґрін і Ніклас Ландін Якобсен
    В атаці капітан українців Захар Денисов
    Павло Гурковський закидає один зі своїх м'ячів
    У Києві виблискували олімпійські чемпіони з Данії. Фоторепортаж із Палацу спорту
    Футбольна легенда Іван Яремчук (у центрі)
    Тренер збірної України Сергій Бебешко
    У Києві виблискували олімпійські чемпіони з Данії. Фоторепортаж із Палацу спорту
    У Києві виблискували олімпійські чемпіони з Данії. Фоторепортаж із Палацу спорту
    В атаці Євген Буйненко
    Маґнус Ландін Якобсен вийшов на Геннадія Комка з краю
    Павло Гурковський не промахнувся
    Олімпійський чемпіон Яннік Ґрін
    У Києві виблискували олімпійські чемпіони з Данії. Фоторепортаж із Палацу спорту
    Владислав Гераскевич, який прийшов на матч разом з тренером і батьком Михайлом, зізнався, що вживу гандбол дивився вперше
    У Києві виблискували олімпійські чемпіони з Данії. Фоторепортаж із Палацу спорту
    Легенда спортивної журналістики Євген Карельський
    Воротарі збірної України Геннадій Комок і Антон Терехов
    Великий Міккель Гансен
    У Києві виблискували олімпійські чемпіони з Данії. Фоторепортаж із Палацу спорту
    У Києві виблискували олімпійські чемпіони з Данії. Фоторепортаж із Палацу спорту
    Сергієві Бебешку за підопічних не має бути соромно
    У Києві виблискували олімпійські чемпіони з Данії. Фоторепортаж із Палацу спорту
    У Києві виблискували олімпійські чемпіони з Данії. Фоторепортаж із Палацу спорту
    Тренер данців Кай Йоганссен впродовж матчу сильно нервував
    У Києві виблискували олімпійські чемпіони з Данії. Фоторепортаж із Палацу спорту
    У Києві виблискували олімпійські чемпіони з Данії. Фоторепортаж із Палацу спорту
    Славні вікінги - олімпійські чемпіони Міккель Гансен і Генрік Мьольґор Єнсен
    У Києві виблискували олімпійські чемпіони з Данії. Фоторепортаж із Палацу спорту
    У Києві виблискували олімпійські чемпіони з Данії. Фоторепортаж із Палацу спорту
    У Києві виблискували олімпійські чемпіони з Данії. Фоторепортаж із Палацу спорту
    Воротар збірної України Геннадій Комок
    Іван Вербицький
    • Іван Вербицький
    • Розсилка

    Чоловіча збірна України з гандболу дала гідний бій титулованим гостям

    Чоловіча збірна України з гандболу в рамках п'ятого туру відбірної кампанії до Євро-2020 приймала на паркеті київського Палацу спорту чинних олімпійських чемпіонів з Данії. Правда, із золотого складу зразка Ріо-2016 людей до Києва приїхало небагато. Але головні данські зірки на чолі з геніальним розігруючим Міккелем Гансеном, непрохідним оборонцем Генріком Мьольґором Єнсеном, Лассе Сваном, а також двома голкіперами чемпіонської команди Нікласом Ландіном Якобсеном і Янніком Ґріном все ще в строю.

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    Магія імені таки діє. Попри те, що ручний м'яч (особливо - чоловічий) у Києві з'являється вкрай нечасто, олімпійські чемпіони в статусі суперників зібрали у київському Палаці спорту відсотків на 70 запонені трибуни. Причому не бракувало й авторитетних гостей, видатних представників різних видів спорту.

    На трибунах можна було помітити олімпійських чемпіонів з фехтування Вадима Гутцайта, вітрильного спорту Олену Іванівну Пахольчик, видатного футболіста київського «Динамо» і збірної СССР Івана Яремчука, олімпійських призерів Анну Сорокіну (стрибки у воду), Ніну Уманець (академічне вислування), Ларису Заспу, Олену Яценко і Олену Цигицю (гандбол), сучасне й майбутнє нашого скелетону батька й сина Гераскевичів, збірну з жіночочої боротьби у повному складі. Мабуть, то далеко не всі імениті гості.

    Гімн України напередодні матчу

    До видатних особистостей сміливо можна віднести й аксакала спортивної журналістики Євгена Карельського, котрий не зраджує професії уже близько 40-ка років. На цьому матчі Євген Юрійович виконував роль диктора-інформатора, намагаючись як змалювати у найячскравіших фарбах тих легенд, які були на майданчику, так і розтлумачити деякі тонкощі гандбольного дійства.

    Між тим, українські гандболісти виглядали на майданчику цілком достойно, в середині матчу кілька разів навіть вели в рахунку. Щоправда, з невеликим розривом. Відчувалося, що імениті данці контролюють ситуацію і в потрібний момент додають. Звісно, роль першої скрипки виконував Міккель Гансен, котрий і вів гру, і сам завершував атаки.

    В складі нашої команди чудово відіграли півсередні Станіслав Жуков, Павло Гурковський і Олександр Тільте. На жаль, травма ноги регулярно виводила з ладу і не дала дограти матчу капітанові команди, лівому крайньому Захарові Денисову.

    Врешті, матч завершився так, як вочевидь і мав закінчитися.

    Україна - Данія - 30:33 (15:14)

    Україна: Комок; Станіслав Жуков (6), Андрій Акименко (4), Євген Буйненко (4), Гурковський (4), Владислав Остроушко (4), Тільте (4), Захар Денисов (3), Дмитро Тютюнник (1), Кубатко, Євген Жук. Тренер - Сергій Бебешко

    Данія: Ніклас Ландін Якобсен, Янік Ґрін; Міккель Гансен (7), Лауґе Шмідт (7), Йоган а Плоґв Гансен (5), Захаріассен (5), Маґнус Ландін Якобсен (4), Гальд Энсен (2), Якоб Тандруп Гольм (1), Кіркельокке (1), Лассе Сван (1), Мьольґор Єнсен, Ніколай Оріс Нільсен. Тренер - Кай Йоганссен

    Судді: Дуарте Сантуш, Рікарду Фонсека (обидва - Португалія)

    12 червня. Київ. Палац спорту. 3 800 глядачів

    Додамо, що тренер Сергій Бебешко в цій зустрічі не зміг використати цілу когорту травмованих виконавців: снайпера Сергія Онуфрієнка з французького «Шартра», правого крайнього Артема Козакевича і лінійного Дмитра Дорощука з «Мотора», воротаря Антона Дерев'янкіна і лінійного Дмитра Ільченка із ZTR, півсередніх В'ячеслава Садового з румунського «Бакеу» і Романа Чичикала з польського «Заґлебе-Любін».

    Данія після цієї перемоги очолила восьму відбірну групу одноосібно - чотири перемоги в п'яти матчах. Українці ідуть на прохідному другому місці - три перемоги. У збірної Чорногорії - три очки, у Фарер - одне. 13 червня дві останніх команди зіграють між собою. Додамо, що за перемогу в гандболі нараховується два очки.

    Завершить відбірний раунд збірна України 16 червня матчем проти Чорногорії на виїзді. У цій зустрічі нашій команді треба не програти.

    Іван Вербицький, «Главком»

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