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    Збірні Північної і Південної Кореї виступлять як одна команда на Олімпійських іграх-2018

    Це буде єдина команда в олімпійському турнірі, чий ростер складе 35 атлетів
    Жіноча збірна з хокею Північної Кореї об'єднається з командою з Південної Кореї, щоб виступити на Олімпійських іграх в південнокорейському Пхьончхані. Про це повідомляє Рyeongchang2018.iihf.hockey. Південна Корея буде представлена 23 гравцями, до яких приєднаються ще 12 спортсменок з Північної. Це буде єдина команда в олімпійському турнірі, чий
    • Сьогодні, 12:33
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    Фото:&nbsp;<span>Рyeongchang2018.iihf.hockey</span>
    Фото: Рyeongchang2018.iihf.hockey

    Це буде єдина команда в олімпійському турнірі, чий ростер складе 35 атлетів

    Жіноча збірна з хокею Північної Кореї об'єднається з командою з Південної Кореї, щоб виступити на Олімпійських іграх в південнокорейському Пхьончхані.

    Про це повідомляє Рyeongchang2018.iihf.hockey.

    Південна Корея буде представлена 23 гравцями, до яких приєднаються ще 12 спортсменок з Північної.

    Це буде єдина команда в олімпійському турнірі, чий ростер складе 35 атлетів.

    Представниці Північної Кореї вже перетнули кордон.

    Незабаром їм видадуть форму об'єднаної команди. Збірна виступатиме під прапором із зображенням Корейського півострова з абревіатурою COR замість KOR.

    Відзначимо, що Північна і Південна Корея хоч і на спортивній міжнародній арені, але все ж вперше возз'єднаються через 60 років після війни.

    Нагадаємо, що Олімпійські ігри-2018 буде приймати південнокорейський Пхьончхан в період з 9 по 25 лютого.

    Джерело: xsport.ua

    Олімпійські Ігри Південна Корея хокей
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