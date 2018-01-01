Збірні Північної і Південної Кореї виступлять як одна команда на Олімпійських іграх-2018
- Сьогодні, 12:33
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Це буде єдина команда в олімпійському турнірі, чий ростер складе 35 атлетів
Жіноча збірна з хокею Північної Кореї об'єднається з командою з Південної Кореї, щоб виступити на Олімпійських іграх в південнокорейському Пхьончхані.
Про це повідомляє Рyeongchang2018.iihf.hockey.
Південна Корея буде представлена 23 гравцями, до яких приєднаються ще 12 спортсменок з Північної.
Це буде єдина команда в олімпійському турнірі, чий ростер складе 35 атлетів.
Представниці Північної Кореї вже перетнули кордон.
Незабаром їм видадуть форму об'єднаної команди. Збірна виступатиме під прапором із зображенням Корейського півострова з абревіатурою COR замість KOR.
Відзначимо, що Північна і Південна Корея хоч і на спортивній міжнародній арені, але все ж вперше возз'єднаються через 60 років після війни.
Нагадаємо, що Олімпійські ігри-2018 буде приймати південнокорейський Пхьончхан в період з 9 по 25 лютого.
Джерело: xsport.ua