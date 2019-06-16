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    Збірні України з баскетболу 3х3 посіли призові місця на турнірі у Франції

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    Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 - Збірні України з баскетболу 3х3 посіли призові місця на турнірі у Франції
    Жіноча збірна України з баскетболу 3х3
    ФБУ

    Одразу три українські команди витупили на турнірі з баскетболу 3х3 BIG Twelve у французькому Вуароні

    У французькому Вуароні відбувся престижний турнір з баскетболу 3х3 BIG Twelve. Від України в змаганнях брали участь одразу три збірні: перша та друга чоловічі та жіноча.

    У підсумку змагань перша чоловіча команда в складі  Олександра Сизова, Антона Давидюка, Станіслава Тимофеєнка, Максима Закурдаєва посіла сьоме місце.

    Друга чоловіча збірна України дійшла до півфіналу, де поступилася команді Франції U-23 – 12:20.

    У матчі за третє місце українці перемогли команду США – 19:15. Наша друга команда грала в складі Олексія Щенкіна, Андрія Кожемякіна, Дмитра Липовцева та Євгена Балабана.

    Жіноча збірна України в складі Ольги Мазніченко, Христини Філевич, Євгенії Спітковської та Наталії Цюбик дійшла до фіналу, де поступилася Угорщині – 19:21.

    Наші команди проводять ігрову підготовку до головних стартів сезону. Перша чоловіча збірна виступатиме на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3, який стартує 18 червня в Амстердамі. Друга команда боротиметься на Європейських іграх у Мінську. Старт – 21 червня.

    Жіноча збірна також готується до чемпіонату світу.

     Читайте також: Українські баскетбольні клуби подали заявки на єврокубки
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