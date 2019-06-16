Збірні України з баскетболу 3х3 посіли призові місця на турнірі у Франції
Одразу три українські команди витупили на турнірі з баскетболу 3х3 BIG Twelve у французькому Вуароні
У французькому Вуароні відбувся престижний турнір з баскетболу 3х3 BIG Twelve. Від України в змаганнях брали участь одразу три збірні: перша та друга чоловічі та жіноча.
У підсумку змагань перша чоловіча команда в складі Олександра Сизова, Антона Давидюка, Станіслава Тимофеєнка, Максима Закурдаєва посіла сьоме місце.
Друга чоловіча збірна України дійшла до півфіналу, де поступилася команді Франції U-23 – 12:20.
У матчі за третє місце українці перемогли команду США – 19:15. Наша друга команда грала в складі Олексія Щенкіна, Андрія Кожемякіна, Дмитра Липовцева та Євгена Балабана.
Жіноча збірна України в складі Ольги Мазніченко, Христини Філевич, Євгенії Спітковської та Наталії Цюбик дійшла до фіналу, де поступилася Угорщині – 19:21.
Наші команди проводять ігрову підготовку до головних стартів сезону. Перша чоловіча збірна виступатиме на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3, який стартує 18 червня в Амстердамі. Друга команда боротиметься на Європейських іграх у Мінську. Старт – 21 червня.
Жіноча збірна також готується до чемпіонату світу.