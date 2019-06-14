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    Українські баскетбольні клуби подали заявки на єврокубки

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    &laquo;Київ-Баскет&raquo; планує стартувати в Лізі чемпіонів - Українські баскетбольні клуби подали заявки на єврокубки
    «Київ-Баскет» планує стартувати в Лізі чемпіонів
    ФБУ

    Столичний «Київ-Баскет» має намір стартувати в Лізі чемпіонів

    Три українські баскетбольні клуби претендують на участь в єврокубках в сезоні-2019/20. Фіналіст Суперліги «Київ-Баскет» зробив заявку на участь у Лізі чемпіонів ФІБА. Чемпіон України южненський «Хімік» від участі в єврокубках відмовився.

    Зробили заявку на участь у Кубку Європи ФІБА володар Кубку України «Дніпро», а також чемпіон Вищої ліги та новачок Суперліги «Прометей», інформує ФБУ.

    Ситуація з «Прометеєм» розглядатиметься ФІБА окремо: за правилами на участь у єврокубках не може претендувати клуб, який не провів минулий сезон в провідному дивізіоні національної першості. Але у разі нестачі учасників, «Прометей» може отримати можливість зіграти на євроарені.

     Читайте також: Наступного сезону в баскетбольній Суперлізі гратимуть 9 команд
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