Українські баскетбольні клуби подали заявки на єврокубки



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«Київ-Баскет» планує стартувати в Лізі чемпіонів ФБУ

Столичний «Київ-Баскет» має намір стартувати в Лізі чемпіонів

Три українські баскетбольні клуби претендують на участь в єврокубках в сезоні-2019/20. Фіналіст Суперліги «Київ-Баскет» зробив заявку на участь у Лізі чемпіонів ФІБА. Чемпіон України южненський «Хімік» від участі в єврокубках відмовився.

Зробили заявку на участь у Кубку Європи ФІБА володар Кубку України «Дніпро», а також чемпіон Вищої ліги та новачок Суперліги «Прометей», інформує ФБУ.

Ситуація з «Прометеєм» розглядатиметься ФІБА окремо: за правилами на участь у єврокубках не може претендувати клуб, який не провів минулий сезон в провідному дивізіоні національної першості. Але у разі нестачі учасників, «Прометей» може отримати можливість зіграти на євроарені.

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