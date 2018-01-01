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    Збірні Японії та Норвегії тріумфували у командних персьютах з ковзанярського спорту

    Японки перемогли у фіналі Нідерланди, а норвежці – Південну Корею
    Збірні Японії та Норвегії здобули золоті нагороди у командних персьютах з ковзанярського спорту на Олімпіаді-2018. При цьому японки перемогли у головному фіналі з новим олімпійським рекордом, який тепер дорівняє 2:53.89 хв. Команда Нідерландів відстала від Японії на півтори секунди. У боротьбі за бронзові нагороди американки виявилися
    • Сьогодні, 15:25
    • Розсилка
    Фото Getty Images
    Фото Getty Images

    Японки перемогли у фіналі Нідерланди, а норвежці – Південну Корею

    Збірні Японії та Норвегії здобули золоті нагороди у командних персьютах з ковзанярського спорту на Олімпіаді-2018.

    При цьому японки перемогли у головному фіналі з новим олімпійським рекордом, який тепер дорівняє 2:53.89 хв.

    Команда Нідерландів відстала від Японії на півтори секунди.

    У боротьбі за бронзові нагороди американки виявилися спритнішими за канадок.

    У чоловіків у фіналі команда Норвегії випередила на секунду господарів змагань.

    Нідерланди задовольнилися бронзою змагань, випередивши у фіналі Б спортсменів з Нової Зеландії.

    Україна у ковзанярському спорті на Олімпіаді-2018 не представлена.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Ковзанярський спорт

    Командний персьют

    Жінки

    1. Японія – 2:53.89 (олімпійський рекорд)
    2. Нідерланди – 2:55.48
    3. США – 2:59.27

    Чоловіки

    1. Норвегія – 3:37.31
    2. Південна Корея – 3:38.52
    3. Нідерланди – 3:38.40

    Нагадаємо, українські лижники не пройшли до фіналів командних спринтерських перегонів.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) рекорд ковзанярський спорт
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