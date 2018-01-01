Збірні Японії та Норвегії тріумфували у командних персьютах з ковзанярського спорту

Японки перемогли у фіналі Нідерланди, а норвежці – Південну Корею

Збірні Японії та Норвегії здобули золоті нагороди у командних персьютах з ковзанярського спорту на Олімпіаді-2018. При цьому японки перемогли у головному фіналі з новим олімпійським рекордом, який тепер дорівняє 2:53.89 хв. Команда Нідерландів відстала від Японії на півтори секунди. У боротьбі за бронзові нагороди американки виявилися



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Японки перемогли у фіналі Нідерланди, а норвежці – Південну Корею

Збірні Японії та Норвегії здобули золоті нагороди у командних персьютах з ковзанярського спорту на Олімпіаді-2018.

При цьому японки перемогли у головному фіналі з новим олімпійським рекордом, який тепер дорівняє 2:53.89 хв.

Команда Нідерландів відстала від Японії на півтори секунди.

У боротьбі за бронзові нагороди американки виявилися спритнішими за канадок.

У чоловіків у фіналі команда Норвегії випередила на секунду господарів змагань.

Нідерланди задовольнилися бронзою змагань, випередивши у фіналі Б спортсменів з Нової Зеландії.

Україна у ковзанярському спорті на Олімпіаді-2018 не представлена.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Ковзанярський спорт

Командний персьют

Жінки

1. Японія – 2:53.89 (олімпійський рекорд)

2. Нідерланди – 2:55.48

3. США – 2:59.27

Чоловіки

1. Норвегія – 3:37.31

2. Південна Корея – 3:38.52

3. Нідерланди – 3:38.40

Нагадаємо, українські лижники не пройшли до фіналів командних спринтерських перегонів.