Збірні Японії та Норвегії тріумфували у командних персьютах з ковзанярського спорту
- Сьогодні, 15:25
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Японки перемогли у фіналі Нідерланди, а норвежці – Південну Корею
Збірні Японії та Норвегії здобули золоті нагороди у командних персьютах з ковзанярського спорту на Олімпіаді-2018.
При цьому японки перемогли у головному фіналі з новим олімпійським рекордом, який тепер дорівняє 2:53.89 хв.
Команда Нідерландів відстала від Японії на півтори секунди.
У боротьбі за бронзові нагороди американки виявилися спритнішими за канадок.
У чоловіків у фіналі команда Норвегії випередила на секунду господарів змагань.
Нідерланди задовольнилися бронзою змагань, випередивши у фіналі Б спортсменів з Нової Зеландії.
Україна у ковзанярському спорті на Олімпіаді-2018 не представлена.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Ковзанярський спорт
Командний персьют
Жінки
1. Японія – 2:53.89 (олімпійський рекорд)
2. Нідерланди – 2:55.48
3. США – 2:59.27
Чоловіки
1. Норвегія – 3:37.31
2. Південна Корея – 3:38.52
3. Нідерланди – 3:38.40
Нагадаємо, українські лижники не пройшли до фіналів командних спринтерських перегонів.