Зеленський та Кулеба привітали українських легкоатлеток з медалями Чемпіонату Європи

Українські спортсменки «розірвали» чемпіонат своїми виступами

Президент Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітали українських спортсменок, які зайняли загальне шосте місце на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики.

«Щиро вітаю Марину Бех-Романчук, Ярославу Магучіх і Ірину Геращенко з медалями на чемпіонаті Європи з легкої атлетики! І всю Україну - з 6-им командним місцем наших спортсменів! Пишаємося вами!» – написав Зеленський у Twitter.

У свою чергу Кулеба зазначив, що українські спортсменки «розірвали» чемпіонат своїми виступами.

«Вітаю наших легкоатлеток, які просто-таки «розірвали» Чемпіонат Європи! Simply the best!», – написав міністр.

Нагадаємо, для України тріумфально завершився Чемпіонат Європи 2021 з легкої атлетики в закритих приміщеннях, який проходив в Торуні (Польща).

7 березня українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла золото у секторі для стрибків у висоту, їй підкорилася позначка в 2,00 метра. Другою також стала українка Ірина Геращенко, яка стрибнула на 1,98.

Днем раніше Марина Бех-Романчук виграла золоту медаль для України в стрибках в довжину.