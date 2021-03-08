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    Зеленський та Кулеба привітали українських легкоатлеток з медалями Чемпіонату Європи

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    Українка&nbsp;Ярослава Магучіх із золотою медаллю Чемпіонату Європи - Зеленський та Кулеба привітали українських легкоатлеток з медалями Чемпіонату Європи
    Українка Ярослава Магучіх із золотою медаллю Чемпіонату Європи

    Українські спортсменки «розірвали» чемпіонат своїми виступами

    Президент Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітали українських спортсменок, які зайняли загальне шосте місце на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики.

    «Щиро вітаю Марину Бех-Романчук, Ярославу Магучіх і Ірину Геращенко з медалями на чемпіонаті Європи з легкої атлетики! І всю Україну - з 6-им командним місцем наших спортсменів! Пишаємося вами!» – написав Зеленський у Twitter.

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    У свою чергу Кулеба зазначив, що українські спортсменки «розірвали» чемпіонат своїми виступами.

    «Вітаю наших легкоатлеток, які просто-таки «розірвали» Чемпіонат Європи! Simply the best!», – написав міністр.

    Нагадаємо, для України тріумфально завершився Чемпіонат Європи 2021 з легкої атлетики в закритих приміщеннях, який проходив в Торуні (Польща).

    7 березня українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла золото у секторі для стрибків у висоту, їй підкорилася позначка в 2,00 метра. Другою також стала українка Ірина Геращенко, яка стрибнула на 1,98.

    Днем раніше Марина Бех-Романчук виграла золоту медаль для України в стрибках в довжину.

    Теги: чемпіонат Європи стрибки у висоту легка атлетика Володимир Зеленський президент Дмитро Кулеба Марина Бех-Романчук Ярослава Магучих стрибки у довжину
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