Жан Беленюк став на захист київського «Авангарду»



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Жан Беленюк підтримав киян

Скандал навколо спроби забрати у киян спорткомплекс «Авангард» вийшов на загальнодержавний рівень

Про ситуацію вже знають у парламенті, а перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту Жан Беленюк навіть пообіцяв вжити належних заходів, щоб зупинити «дерибан» під видом богоугодного діяння.

«Позиція нашого комітету буде завжди на стороні спортсменів і батьківського колективу цих спортсменів, які дуже переживають за те, аби їх діти мали змогу займатися у цьому спорткомплексі.

Це питання вже піднімалося на засіданні нашого комітету, воно було дуже скандальним... Сподіваюся, що позиція нового міністра (пана Гутцайта — ред.), якого підтримала Верховна Рада, буде на боці спорткомплексу, батьківського комітету, спортсменів і директора цього спорткомплексу», - сказав парламентар, що став борцем за права киян.

Беленюк розповів, що дискусія з цього питання на комітеті була дуже жвавою, проте коментувати її деталі відмовився.

Зауважимо, що за словами директора “Авангарду” Віктора Гончаренка, тоді на боці спортсменів виступили усі члени спортивного комітету, окрім одного - Григорія Суркіса. Останній підтримав орендарів та їх наміри зайняти понад 2000 кв. метрів спортивного об’єкту на 5 років.

Беленюк додав, що сподівається на виважену позицію міністра молоді і спорту Вадима Гутцайта з цього питання.

“... треба взнати його позицію, і глибше зануритися в це питання вже з ним. Я не знаю, до речі, чи змінився у нього профільний заступник Шумілін, і тому не знаю, якою буде картина у короткостроковій перспективі”, - резюмував нардеп.

Нагадаємо, що Шумілін, за словами Гончаренка, особисто проходив до нього в кабінет і цікавився орендою. А згодом саме Шумілін підписав лист-згоду на оренду приміщень “Авангарду” без відома керівництва спорткомплексу.

Джерело: УНН