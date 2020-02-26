Між фондами і організаціями. Як Міністерство культури і спорту маніпулює долею спорткомплексу «Авангард»

З таким ставленням держави хокеїсти скоро тренуватимуться на асфальті Іван Вербицький

Єдиним парламентарем, який підтримав антиспортивні плани представників Меморіального комплексу «Бабин яр», є екс-президент ФФУ Григорій Суркіс

Епопея навколо спорткомплексу «Авангард» у Києві триває. Як уже розповідав «Главком», частину будівель, які десятиліттями слугували спортові, збираються взяти в п’ятирічну оренду представники Меморіального комплексу «Бабин яр». При цьому керівництво спорткомплексу і батьки юних хокеїстів стверджують, що спроби підписати орендну угоду є пасткою, після якої повернути об’єкт назад у підпорядкування спортсменів буде неможливо. Разом із тим, до підписання орендного договору керівництво «Авангарду» намагаються схилити представники профільного Міністерства культури, молоді і спорту, очільника якого Володимира Бородянського раніше поєднували з нинішнім керівником Меморіального комплексу Максимом Яковером спільні бізнес-інтереси.

Не дивно, що за підтримкою спортсмени звернулися в Комітет Верховної ради у справах молоді і спорту. Питання «Авангарду» з того часу вже було предметом обговорення на двох засіданнях підкомітету і одному комітетському слуханні. Керівництво державного підприємства «Спорткомплекс «Авангард» поставило народних обранців перед фактом: про орендну угоду не може бути мови. Натомість представники благодійної організації «Бабин яр» наполягали на зворотньому: вони мають орендувати об’єкти, які їх цікавлять.

За підсумками першого підкомітету його учасники, заслухавши аргументи обох сторін, вирішили винести питання на засідання комітету. Там перед депутатами виступали керівник ДП Віктор Гончаренко, юрист спорткомплексу Владислав Сірик, згадуваний вище Максим Яковер, заступник міністра Мінкультмолодьспорту Володимир Шумілін, колишній гравець збірної України з хокею В’ячеслав Завальнюк, а також представник Фонду держмайна.

Вислухавши позицію зацікавлених сторін, свою позицію висловили члени Комітету у справах молоді і спорту. На боці хокеїстів були усі присутні, зокрема чемпіони світу борець Жан Беленюк і легкоатлетка Ольга Саладуха. Бік Фонду «Бабин яр» зайняв лише парламентарій від «Опозиційної платформи за життя», екс-президент Федерації футболу України і колишній власник київського «Динамо» Григорій Суркіс. Він сказав, що ознайомлений з проектом будівництва пам’ятника жертвам Голокосту і облаштування прилеглих територій, висловив підтримку і завершив свій виступ словами: «В добрий путь».

Знаного воротаря Григорія Суркіса проблеми хокеїстів не дуже бентежать

Врешті засідання голова Комітету Андрій Кожемякін завершив, спрямувавши розгляд на наступний підкомітет, а матеріали справи – до правоохоронних органів. Коли двоє депутатів, які не входять до складу Комітету, але прибули на засідання, попрохали проголосувати за це рішення, пан Кожемякін поставити питання на голосування відмовився, мотивувавши це тим, що приймає рішення сам. На тому залу керівник покинув, а бурхливе обговорення продовжилося. Цікаво, що разом із Максимом Яковером як представник благодійної організації «Бабин яр» на засіданні була присутня і відстоювала інтереси Меморіального комплексу народна депутатка попереднього скликання від «Самопомочі» Олена Ситник.

Саме вона вже за відсутності Яковера була присутньою на другому засіданні підкомітету, на якому підіймалося питання спорткомплексу «Авангард». Воно відбулося 24 лютого. Ключова деталь, яку виділив за підсумками цих слухань юрист Владислав Сірик – доцільність оренди вже навіть не обговорюється, а дискусії ведуться навколо умов її підписання. І це хокейну спільноту бентежить найбільше.

Паралельно із відповідним запитом «щодо достовірності інформації про оренду майна ДП «СК «Авангард» на ресурсі Фонду державного майна «Доступ до правди» звернулися батьки юних хокеїстів. У відповіді, яка є в публічному доступі, теж помітні непорозуміння. Згідно з нею, процедуру щодо передачі господарських будівель спорткомплексу в оренду розпочинала благодійна організація «Фонд пам'яті Бабин яр». Саме вони зверталися із відповідними запитами до Мінкультмолодьспорту і ДП «СК «Авангард». Саме Фонд розпочинав процедуру. Але згодом, 24 січня 2020 року було зареєстроване інше підприємство – товариство з обмеженою відповідальністю «Музей місця Бабин яр», керівником якого є Руслан Каватюк.

Саме ця організація через три дні після своєї реєстрації, 27 січня звернулася до Фонду державного майна стосовно оренди енергоблоку спорткомплексу «Авангард». А вже 29 січня Фонд держмайна погодив цьому ТОВ оренду державного майна площею 2220 квадратних метрів.

Що означає ця метаморфоза, наразі сказати складно. Особливо з урахуванням, що 15 лютого міністр Бородянський розміщував на власній сторінці у «Фейсбуку» датованого 4.02 гарантійного листа від Фонду пам'яті «Бабин яр», у якому іншій стороні надаються гарантії сприяння подальшому функціонуванню об’єктів спорткомплексу і можливого дострокового розірвання угоди.

Гарантійний лист, який поширив на власній сторінці пан Бородянський

Власне, така постановка питання з боку Фонду пам'яті «Бабин яр» виглядає логічною, бо саме вона мала б бути орендарем і користувачем земельних ділянок. Але з появою ТОВ «Музей місця Бабин яр» у цьому є сумніви. Особливо з урахуванням, що Фонд держмайна з цією організацією оренду дуже швидко погодив і розміщений паном Бородянським гарантійний лист з’явився вже після погодження. Звісно, міністр про це не знати не міг.

Іван Вербицький, Главком»