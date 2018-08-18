Жилмар відвідав матч «Львова» з «Шахтарем»
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Жилмар
Зараз команду очолює Юрій Бакалов
Екс-тренер «Львова» Жилмар присутній на матчі команди з «Шахтарем».
Бразилець покинув клуб, так як у нього не виявилося необхідної тренерської ліцензії для роботи в Прем'єр-лізі.
Зараз команду очолює Юрій Бакалов.
Бразильський фахівець прибув до України з клубу Chao Pak Kei, який у сезоні-2017/18 виграв срібні нагороди першості Макао.
З 2010-го по 2014-й рік уродженець Сан-Паулу вже працював на теренах України, виконуючи обов’язки тренера юнацької команди й асистента наставника запорізького «Металурга».
Джерело: ua.tribuna.com