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    Жилмар відвідав матч «Львова» з «Шахтарем»

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    Жилмар - Жилмар відвідав матч «Львова» з «Шахтарем»
    Жилмар

    Зараз команду очолює Юрій Бакалов

    Екс-тренер «Львова» Жилмар присутній на матчі команди з «Шахтарем».

    Бразилець покинув клуб, так як у нього не виявилося необхідної тренерської ліцензії для роботи в Прем'єр-лізі.

    Зараз команду очолює Юрій Бакалов.

    Бразильський фахівець прибув до України з клубу Chao Pak Kei, який у сезоні-2017/18 виграв срібні нагороди першості Макао.

    З 2010-го по 2014-й рік уродженець Сан-Паулу вже працював на теренах України, виконуючи обов’язки тренера юнацької команди й асистента наставника запорізького «Металурга».

    Джерело: ua.tribuna.com

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