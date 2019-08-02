Жінка вперше в історії єврокубків судитиме матч за Суперкубок УЄФА
Стефані Фраппар
УЄФА
Поєдинок переможців Ліги чемпіонів та Ліги Європи обслуговуватиме Стефані Фраппар
Уперше в історії єврокубків поєдинок за Суперкубок УЄФА судитиме жінка. Головним арбітром поєдинку між переможцями Ліги чемпіонів «Ліверпулем» та Ліги Європи «Челсі» призначено Стефані Фраппар з Франції.
Асистентами головного арбітра також будуть жінки: Мануела Ніколозі та Мішель О’Ніл.
У червні Фраппар судила фінал жіночого чемпіонату світу між збірними США та Нідерландів.
Минулого сезону Фраппар дебютувала в Лізі 1 чемпіонату Франції серед команд чоловіків. У наступному сезоні вона вже на постійні основі працюватиме в елітному дивізіоні французького чемпіонату.
Матч за Суперкубок УЄФА «Ліверпуль» - «Челсі» відбудеться 14 серпня в Стамбулі.