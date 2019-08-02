Жінка вперше в історії єврокубків судитиме матч за Суперкубок УЄФА



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Стефані Фраппар УЄФА

Поєдинок переможців Ліги чемпіонів та Ліги Європи обслуговуватиме Стефані Фраппар

Уперше в історії єврокубків поєдинок за Суперкубок УЄФА судитиме жінка. Головним арбітром поєдинку між переможцями Ліги чемпіонів «Ліверпулем» та Ліги Європи «Челсі» призначено Стефані Фраппар з Франції.

Асистентами головного арбітра також будуть жінки: Мануела Ніколозі та Мішель О’Ніл.

У червні Фраппар судила фінал жіночого чемпіонату світу між збірними США та Нідерландів.

Минулого сезону Фраппар дебютувала в Лізі 1 чемпіонату Франції серед команд чоловіків. У наступному сезоні вона вже на постійні основі працюватиме в елітному дивізіоні французького чемпіонату.

Матч за Суперкубок УЄФА «Ліверпуль» - «Челсі» відбудеться 14 серпня в Стамбулі.