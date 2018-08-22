Жіноча студентська збірна України з футболу перемогла молодіжну команду WU-19 у спарингу



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Фото взяте з ФФУ

Поєдинок завершився з рахунком 2:0

У середу, 22 серпня, у Щасливому Київської області відбувся другий товариський матч між жіночими збірними України з футболу.

У межах навчально-тренувального збору жіноча студентська збірна зіграла свій черговий поєдинок проти молодіжної збірної WU-19, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Товариський матч жіночих збірних

Україна WU-19 – Україна (студентки) – 0:2 (0:2)

Голи: Малахова (27), Петрик (31).

Україна WU-19: Крищишин (Вальчук, 46), Шайнюк, Ілліна, Нікітюк, Лукач (Куп’як, 57), Курдюк (Янчук, 60), Котяш, Гірин, Ціхач (Ю.Семенюк, 46), Куніна, Білокур (Вегерич, 60).

Україна (студентки): Бондарчук (Рябовіл, 46), Мохнач, Ковтун (Подольська, 46), Левицька, Козуб (Сірмай, 46), Полюхович, Китаєва, Малахова, Петрик (Кумеда, 46), Шевчук, Кравчук (Головач, 46).

«Молодіжка» продовжує готуватися до кваліфікаційного раунду ЧЄ-2019, який із 1 по 9 жовтня пройде у Литві.

Підопічні Наталії Зінченко поборються за вихід до наступного етапу з командами Ірландії, Литви та Фарерських островів.

Нагадаємо, дебютний матч жіночої студентської збірної України завершився внічию.