  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Жіноча студентська збірна України з футболу перемогла молодіжну команду WU-19 у спарингу

    • Розсилка
    Фото взяте з ФФУ - Жіноча студентська збірна України з футболу перемогла молодіжну команду WU-19 у спарингу
    Фото взяте з ФФУ

    Поєдинок завершився з рахунком 2:0

    У середу, 22 серпня, у Щасливому Київської області відбувся другий товариський матч між жіночими збірними України з футболу.

    У межах навчально-тренувального збору жіноча студентська збірна зіграла свій черговий поєдинок проти молодіжної збірної WU-19, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    Товариський матч жіночих збірних

    Україна WU-19 – Україна (студентки) – 0:2 (0:2)

    Голи: Малахова (27), Петрик (31).

    Україна WU-19: Крищишин (Вальчук, 46), Шайнюк, Ілліна, Нікітюк, Лукач (Куп’як, 57), Курдюк (Янчук, 60), Котяш, Гірин, Ціхач (Ю.Семенюк, 46), Куніна, Білокур (Вегерич, 60).

    Україна (студентки): Бондарчук (Рябовіл, 46), Мохнач, Ковтун (Подольська, 46), Левицька, Козуб (Сірмай, 46), Полюхович, Китаєва, Малахова, Петрик (Кумеда, 46), Шевчук, Кравчук (Головач, 46).

    «Молодіжка» продовжує готуватися до кваліфікаційного раунду ЧЄ-2019, який із 1 по 9 жовтня пройде у Литві.

    Підопічні Наталії Зінченко поборються за вихід до наступного етапу з командами Ірландії, Литви та Фарерських островів.

    Нагадаємо, дебютний матч жіночої студентської збірної України завершився внічию.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ