В одній групі з українками зіграють команди Ірландії, Литви та Фарерських островів

У п’ятницю, 24 листопада, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування і відбірного раунду чемпіонату Європи-2018/19 серед дівчат до 19-ти років. 48 команд вестимуть боротьбу за потрапляння до фінальної частини, яка проходитиме у Шотландії. А всього у турнірі братимуть участь рекордна кількість збірних – 51, інформує офіційний сайт



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В одній групі з українками зіграють команди Ірландії, Литви та Фарерських островів

У п’ятницю, 24 листопада, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування і відбірного раунду чемпіонату Європи-2018/19 серед дівчат до 19-ти років.

48 команд вестимуть боротьбу за потрапляння до фінальної частини, яка проходитиме у Шотландії.

А всього у турнірі братимуть участь рекордна кількість збірних – 51, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Франція та Іспанія отримали прямі путівки до еліт-раунду континентальної першості.

За результатами «сліпого» жеребу, дівоча збірна України потрапила до групи 8, де за вихід у наступний раунд посперечається з командами Ірландії, Литви та Фарерських островів.

За деякий час будуть визначені господарі міні-турнірів, матчі у яких пройдуть наступного року.

За форматом змагань переможці груп, володарі других місць і дві кращі з третіх збірних (за результатами матчів з першою та другою командами) проходять до еліт-раунду.

Нагадаємо, раніше дівоча збірна України U-17 дізналася суперників у відборі на першість Європи-2018/19.