  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Жіноча збірна України U-19 отримала конкурентів у боротьбі за путівку на чемпіонат Європи

    В одній групі з українками зіграють команди Ірландії, Литви та Фарерських островів
    У п’ятницю, 24 листопада, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування і відбірного раунду чемпіонату Європи-2018/19 серед дівчат до 19-ти років. 48 команд вестимуть боротьбу за потрапляння до фінальної частини, яка проходитиме у Шотландії. А всього у турнірі братимуть участь рекордна кількість збірних – 51, інформує офіційний сайт
    • 24 Листопада, 12:52
    • Розсилка

    В одній групі з українками зіграють команди Ірландії, Литви та Фарерських островів

    У п’ятницю, 24 листопада, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування і відбірного раунду чемпіонату Європи-2018/19 серед дівчат до 19-ти років.

    48 команд вестимуть боротьбу за потрапляння до фінальної частини, яка проходитиме у Шотландії.

    А всього у турнірі братимуть участь рекордна кількість збірних – 51, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    Франція та Іспанія отримали прямі путівки до еліт-раунду континентальної першості. 

    За результатами «сліпого» жеребу, дівоча збірна України потрапила до групи 8, де за вихід у наступний раунд посперечається з командами Ірландії, Литви та Фарерських островів.

    За деякий час будуть визначені господарі міні-турнірів, матчі у яких пройдуть наступного року.

    За форматом змагань переможці груп, володарі других місць і дві кращі з третіх збірних (за результатами матчів з першою та другою командами) проходять до еліт-раунду.

    Нагадаємо, раніше дівоча збірна України U-17 дізналася суперників у відборі на першість Європи-2018/19.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Збірна України жеребкування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ