Жіноча збірна України U18 з баскетболу 3х3 відібралася на юнацькі Олімпійські ігри 2026

Юнацькі Олімпійські ігри 2026 відбудуться восени в Дакарі

Збірна України U18 з баскетболу 3х3 візьме участь у юнацьких Олімпійських іграх 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію баскетболу України.

"Синьо-жовті" отримали ліцензію завдяки рейтингу серед молодіжних збірних. Загалом на турнір відібралися 12 команд, які будуть розділені на чотири групи (у кожній по три збірні). На груповому етапі Україна U18 зіграє два матчі. Дві найкращі команди з кожної групи пройдуть до чвертьфіналів.

Окрім України, у жіночому турнірі з баскетболу 3х3 зіграють ще три європейські команди: Франція, Італія та Чехія. До них приєднаються Сенегал, Єгипет, Кенія (всі – Африка), Мексика (Північна Америка), Чилі (Південна Америка), Фіджі (Океанія), Китай та Китайський Тайбей (обидві – Азія).

Україна вдруге поспіль зіграє у жіночому турнірі з баскетболу на юнацьких Олімпійських іграх. У 2018-му українки пройшли у плейоф, але там програли вже у першому ж раунді.

Перед юнацькими Олімпійськими іграми-2026 жіноча збірна U18 візьме участь також у Євробаскеті. Турнір відбудеться наприкінці липня – на початку серпня. Україна розпочне турнір з матчів у групі B, де позмагається проти збірних Норвегії, Болгарії, Ізраїлю та Боснії і Герцеговини.

Змагання з баскетболу 3х3 серед жінок та чоловіків на юнацьких Олімпійських іграх-2026 відбудуться з 6 по 9 листопада. Самі ж літні юнацькі Олімпійські ігри відбудуться з 31 жовтня до 13 листопада. Там розіграють медалі в 35 видах спорту.

Нагадаємо, національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 розпочала підготовчий збір до літнього сезону під керівництвом нового головного тренера Віталія Чернія. У червні жіноча збірна України з баскетболу 3х3 зіграє на Чемпіонаті світу.