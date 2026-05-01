Чотириразовий чемпіон НБА зрадив зіркову реперку Megan Thee Stallion: пара більше не разом

Мережа розлючена діями Клея Томпсона

Новина про розставання реперки Megan Thee Stallion та зірки НБА Клея Томпсона стала однією з найбільш обговорюваних подій квітня 2026 року після того, як співачка офіційно підтвердила завершення їхніх стосунків через зраду баскетболіста. Про це повідомляє «Главком».

Подробиці скандалу

25 квітня 2026 року Меган виступила із заявою, у якій наголосила, що довіра, вірність та повага є для неї принциповими цінностями, і оскільки вони були скомпрометовані, подальший шлях разом став неможливим. Цьому підтвердженню передувала серія емоційних публікацій в Instagram Stories, де виконавиця звинуватила Томпсона у зрадах, зазначивши, що він змушував її «грати в сім'ю» зі своїми родичами, а потім заявив про невпевненість у здатності бути моногамним. Реперка також підкреслила, що підтримувала Томпсона під час його складного баскетбольного сезону, терплячи його жахливі перепади настрою та ставлення до неї, проте тепер вона обирає власний спокій і пріоритетність своїх інтересів.

З ким Томпсон зрадив Меган?

На фоні цього гучного розставання в епіцентрі скандалу опинилася гравчиня WNBA Лексі Браун, яку в соціальних мережах почали називати ймовірною коханкою Томпсона. 30 квітня 2026 року Браун виступила із різкою заявою, вимагаючи публічно спростувати її причетність до їхнього розриву. Баскетболістка повідомила, що вона є єдиною стороною, яка офіційно заперечила ці чутки, хоча всі учасники конфлікту знають про їхню неправдивість. Через неконтрольоване поширення пліток Браун почала отримувати погрози вбивством та була змушена найняти особисту охорону для гарантування власної безпеки та безпеки своєї родини. Попри заклики гравчині до захисту її репутації, Клей Томпсон станом на кінець квітня так і не надав жодних публічних роз'яснень щодо звинувачень у зраді чи своєї ролі в цькуванні Браун.

Реакція користувачів

Розрив пари, яка вперше офіційно підтвердила свої стосунки влітку 2025 року та дебютувала на червоній доріжці в липні того ж року, спровокував бурхливу реакцію в мережі та хвилю суперечок. Багато шанувальників та колег, зокрема зірка WNBA Ангел Різ, висловили зірковій співачці свою підтримку, захоплюючись її силою та вмінням обирати себе в складні моменти. Водночас ситуація висвітлила проблему мізогінії в інтернеті: частина коментаторів почала виправдовувати дії Томпсона, критикуючи творчий образ Megan Thee Stallion та її минулі стосунки, що викликало обурення у тих, хто вважає неприпустимим звинувачувати жінку в зраді її партнера.

Нагадаємо, що минулого року чемпіон світу з футболу та експерша ракетка світу розлучилися після дев'яти років шлюбу.