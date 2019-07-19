  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Жіноча збірна України в другій корзині на жеребкуванні ЄвроБаскету

    • Розсилка
    Кубок Європи з баскетболу - Жіноча збірна України в другій корзині на жеребкуванні ЄвроБаскету
    Кубок Європи з баскетболу
    ФІБА

    Жеребкування чемпіонату Європи відбудеться 22 липня

    ФІБА провела розсіювання жіночих національних збірних напередодні жеребкування чемпіонату Європи 2021 року з баскетболу серед жіночих команд, яке відбудеться 22 липня.

    Збірна України потрапила до другого кошика.

    Усього в кваліфікаційному етапі чемпіонату Європи виступатимуть 35 команд. Серед них і Франція з Іспанією, які автоматично вийшли в фінальний турнір як господарі ЄвроБаскета. Учасники будуть розділені на дев’ять груп: 6 по чотири команди і 3 по три.

    Читайте також: Україна в третьому кошику на жеребкуванні відбору ЄвроБаскета-2021

    У результаті боротьби на чемпіонат Європи вийдуть 9 переможців груп та 5 найкращих команд серед тих, що фінішують другими.

    Матчі кваліфікації відбуватимуться в три вікна: 10 – 18 листопада 2019, 8 -16 листопада 2020 року та 31 січня – 8 лютого 2021 року.

    mail_1

    Читайте також
    чемпіонат Європи Збірна України баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ