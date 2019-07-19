Жіноча збірна України в другій корзині на жеребкуванні ЄвроБаскету
Жеребкування чемпіонату Європи відбудеться 22 липня
ФІБА провела розсіювання жіночих національних збірних напередодні жеребкування чемпіонату Європи 2021 року з баскетболу серед жіночих команд, яке відбудеться 22 липня.
Збірна України потрапила до другого кошика.
Усього в кваліфікаційному етапі чемпіонату Європи виступатимуть 35 команд. Серед них і Франція з Іспанією, які автоматично вийшли в фінальний турнір як господарі ЄвроБаскета. Учасники будуть розділені на дев’ять груп: 6 по чотири команди і 3 по три.
У результаті боротьби на чемпіонат Європи вийдуть 9 переможців груп та 5 найкращих команд серед тих, що фінішують другими.
Матчі кваліфікації відбуватимуться в три вікна: 10 – 18 листопада 2019, 8 -16 листопада 2020 року та 31 січня – 8 лютого 2021 року.