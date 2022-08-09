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Жіноча збірна України виграла шахову Олімпіаду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Жіноча збірна України виграла шахову Олімпіаду
Україна виграла дві з чотирьох партій проти Польщі
Леннарт Утс і Стів Бонгадж

У турнірі взяли участь 188 чоловічих та 162 жіночих збірних

В індійському Ченнаї завершилася Всесвітня шахова Олімпіада-2022. Жіноча українська команда стала переможцем турніру. Про це повідомляє Міжнародна федерація шахів.

«Україна – переможець у жіночому розділі 44-ї шахової олімпіади», – йдеться в повідомленні.

В останньому раунді Україна виграла дві з чотирьох партій проти Польщі. Марія Музичук здолала Аліну Кашлінськую: на 35-му ході полька відмовилася продовжувати гру. А у заключній партії Анна Ушеніна дотисла польську шахістку Олівію Кьолбасу та принесла команді другу перемогу. У результаті Україна та Грузія набрали по 18 очок з 22, але у нашої команди були набагато кращі додаткові показники.

У турнірі взяли участь 188 чоловічих та 162 жіночих збірних. Формат змагань шахової Олімпіади передбачав 11 раундів, які грали команди за швейцарською системою. 

Ще дві партії у протистоянні Україна – Польща були зведені внічию. Завдяки цьому Україна перемогла Польщу у протистоянні з рахунком 3:1.

Жіноча збірна України виграла шахову Олімпіаду фото 1

Раніше повідомлялося, що українські спортсмени 6 серпня здобули п'ять нагород на чемпіонату світу-2022 з веслування на байдарках та каное, що проходить у Канаді.

Теги: шахи спорт Олімпіада

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