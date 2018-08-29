Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 поступилась Франції і не зуміла вийти у фінал



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Фото: ФБУ

У фінальному поєдинку зіграють господарки змагань збірна Угорщина та команда Франції

Жіноча національна збірна України з баскетболу 3х3 у складі Ганни Ольховик, Олени Огородникової, Євгенії Спітковської та Христини Філевіч зазнала поразки у заключному матчі групового раунду міжнародного турніру FIBA, який відбувся в угорському Дебрецені.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Пропустивши ривок суперниць у дебюті, завдяки триочковим Філевіч та Ольховик українки зрівняли рахунок, але знову дозволили Франції втекти - суперниці оформили ще більш потужний ривок 8:2 за рахунок результативної гри у фарбі.

Нашім дівчатам вдалося скоротити відставання до трьох балів (12:15), але Франція усе ж таки втримала перевагу і вийшла у фінал.

Наші дівчата поступились з рахунком 16:18 і не зуміли пробитись у чемпіонський матч.

Таким чином, в активі команди Володимира Холопова дві перемоги – над командами Румунії та Росії, а також дві поразки в пасиві – у матчах проти Угорщини та Франції.

У фінальному поєдинку зіграють господарки змагань збірна Угорщина та команда Франції.