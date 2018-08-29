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    Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 поступилась Франції і не зуміла вийти у фінал

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    Фото: ФБУ - Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 поступилась Франції і не зуміла вийти у фінал
    Фото: ФБУ

    У фінальному поєдинку зіграють господарки змагань збірна Угорщина та команда Франції

    Жіноча національна збірна України з баскетболу 3х3 у складі Ганни Ольховик, Олени Огородникової, Євгенії Спітковської та Христини Філевіч зазнала поразки у заключному матчі групового раунду міжнародного турніру FIBA, який відбувся в угорському Дебрецені.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Пропустивши ривок суперниць у дебюті, завдяки триочковим Філевіч та Ольховик українки зрівняли рахунок, але знову дозволили Франції втекти - суперниці оформили ще більш потужний ривок 8:2 за рахунок результативної гри у фарбі.

    Нашім дівчатам вдалося скоротити відставання до трьох балів (12:15), але Франція усе ж таки втримала перевагу і вийшла у фінал.

    Наші дівчата поступились з рахунком 16:18 і не зуміли пробитись у чемпіонський матч.

    Таким чином, в активі команди Володимира Холопова дві перемоги – над командами Румунії та Росії, а також дві поразки в пасиві – у матчах проти Угорщини та Франції.

    У фінальному поєдинку зіграють господарки змагань збірна Угорщина та команда Франції.

    Збірна України баскетбол
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