Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У клубу баскетбольної Суперліги БК «Запоріжжя» з'явився новий головний тренер

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
У клубу баскетбольної Суперліги БК «Запоріжжя» з'явився новий головний тренер
Минулого сезону Ісаков очолював клуб Суперліги «Кривбас»
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

За підсумками регулярного чемпіонату минулого сезону БК «Запоріжжя» став шостим

Євгеній Ісаков очолив БК «Запоріжжя». Про це повідомила пресслужба клубу Суперліги, інформує «Главком».

Разом із Ісаєвим у тренерському штабі працюватиме Дмитро Щіглинський, який в минулому сезоні обіймав посаду головного тренера команди.

Ісаков має великий досвід роботи в Казахстані («Астана», «Барси», «Ірбіс» ) та національній збірній. В Україні успішно працював із «Говерлою» та «ДіДіБао» у Вищій лізі.

Минулого сезону Ісаков очолював клуб Суперліги «Кривбас», який на момент дострокового завершення сезону знаходився в верхній частині турнірної таблиці.

За підсумками регулярного чемпіонату минулого сезону БК «Запоріжжя» став 6-м, у плей-оф програв Київ-Баскету в першому раунді.

Повідомляється, що Ісаков уже активно включився в процес комплектації складу Запоріжжя на сезон 2026/27.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: БК «Запоріжжя» Суперліга баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Професійну кар'єру Коллінз завершив у 2014 році, його останнім клубом став «Бруклін»
Боровся з онкологією. Пішов з життя ексгравець НБА
13 травня, 09:37
Лень (другий ліворуч) відіграв 15 хвилин, набрав 4 очки, зібрав 3 підбирання, віддав 1 передачу, поставив 2 блок-шота
«Реал» Леня вийшов до Фіналу чотирьох Євроліги
8 травня, 10:35
Іспанський «Більбао» вдруге став переможцем Кубку Європи ФІБА
Визначився володар баскетбольного Кубку Європи
30 квiтня, 12:14
«Рівне» перемогло «Харківських Соколів» 92:87
«Рівне» перемогло «Харківських Соколів» у другій грі за бронзу баскетбольної Суперліги
30 квiтня, 09:38
У забігу взяли участь шість собак
У перерві матчу НБА відбулися перегони коргі (відео)
28 квiтня, 14:56
71 гравець подав заявку на драфт НБА 2026 року
Рекордно мала кількість гравців заявилася на драфт НБА
28 квiтня, 12:20
Міріам Уро-Ніле знову стала чемпіонкою Швейцарії у складі «Ньона»
Українська баскетболістка Уро-Ніле другий рік поспіль стала чемпіонкою Швейцарії
23 квiтня, 15:16
Вирішальні матчі Суперліги розпочнуться 25 квітня 2026 року
Півфінали баскетбольної Суперліги: 10 найкращих моментів
23 квiтня, 10:33
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 дізналась суперниць на Чемпіонаті світу 2026 року
Жіноча збірна України з баскетболу 3x3 отримала суперниць на Чемпіонаті світу-2026
16 квiтня, 17:51

Новини

Усик втратить пояс IBF, якщо програє Верховену
Усик втратить пояс IBF, якщо програє Верховену
«Динамо» визначилося з тренером на наступний сезон – джерело
«Динамо» визначилося з тренером на наступний сезон – джерело
Киргизький боєць ММА загинув під час порятунку дівчинки, яка тонула в озері
Киргизький боєць ММА загинув під час порятунку дівчинки, яка тонула в озері
«Я хочу насолодитися цією перемогою». Світоліна прокоментувала вихід у фінал турніру в Римі
«Я хочу насолодитися цією перемогою». Світоліна прокоментувала вихід у фінал турніру в Римі
Розгнівані футбольні фанати підпалили офіс прем'єр-міністра Лівії
Розгнівані футбольні фанати підпалили офіс прем'єр-міністра Лівії
Лукашов здобув бронзу чемпіонату Латвії з баскетболу
Лукашов здобув бронзу чемпіонату Латвії з баскетболу

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua