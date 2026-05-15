У клубу баскетбольної Суперліги БК «Запоріжжя» з'явився новий головний тренер
Євгеній Ісаков очолив БК «Запоріжжя». Про це повідомила пресслужба клубу Суперліги, інформує «Главком».
Разом із Ісаєвим у тренерському штабі працюватиме Дмитро Щіглинський, який в минулому сезоні обіймав посаду головного тренера команди.
Ісаков має великий досвід роботи в Казахстані («Астана», «Барси», «Ірбіс» ) та національній збірній. В Україні успішно працював із «Говерлою» та «ДіДіБао» у Вищій лізі.
Минулого сезону Ісаков очолював клуб Суперліги «Кривбас», який на момент дострокового завершення сезону знаходився в верхній частині турнірної таблиці.
За підсумками регулярного чемпіонату минулого сезону БК «Запоріжжя» став 6-м, у плей-оф програв Київ-Баскету в першому раунді.
Повідомляється, що Ісаков уже активно включився в процес комплектації складу Запоріжжя на сезон 2026/27.
Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.
Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки
Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)
- Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.
У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.
Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.
Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.
Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.
Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки
Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)
- Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0
