Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Мальдера може очолити збірну України з футболу лише на два матчі – джерело

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Мальдера може очолити збірну України з футболу лише на два матчі – джерело
Андреа Мальдеру спочатку призначать як тимчасового тренера збірної України
фото: УАФ

«Синьо-жовті» влітку зіграють проти Польщі та Данії

Італійського фахівця Андреа Мальдеру планують спочатку призначити тимчасово на два матчі збірної України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Ігоря Циганика.

Які умови призначення Мальдери

Керівництво Української футбольної асоціації визначилось з наступним головним тренером збірної України.

Як стверджує Ігор Циганик, УАФ вирішили зупинитися на кандидатурі Андреа Мальдери. Однак, журналіст зазначив, що є ймовірність того, що італійця спочатку допустять до тимчасового виконання обов'язків.

Повноцінне призначення Мальдери можливе лише після наступного збору національної команди, під час якого збірна проведе два товариські матчі – проти Польщі, та, можливо, Данії. Однак Андреа у підсумку можуть не призначити, якщо команда невдало зіграє в цих іграх.

Що відомо про нового тренера збірної України

Італійський фахівець Андреа Мальдера стане новим головним тренером збірної України після звільнення Сергія Реброва.

До червня 2016 року Андреа працював у структурі «Мілана», де обіймав посади тренера з розвитку техніки та аналітика матчів, після чого приєднався до штабу збірної України.

Протягом п'яти років Мальдера допомагав головному тренеру Андрію Шевченку, який наразі є президентом Української асоціації футболу. В серпні 2021-го він залишив «синьо-жовтих» і приєднався до англійського «Брайтона».

Останнім місцем роботи італійця був французький «Марсель», де він виконував обов'язки асистента. Мальдера не має досвіду роботи на посаді головного тренера, проте готовий розпочати самостійну кар'єру.

Нагадаємо, раніше Українська асоціація футболу (УАФ) визначилась із трьома кандидатами на посаду головного тренера збірної України після звільнення Сергія Реброва. Остаточний шорт-лист мав трьох претендентів – Мирон Маркевич, Ігор Йовічевич і Андреа Мальдера.

Саме з цього списку і мали обрати наставника національної команди. Президент УАФ Андрій Шевченко планував зробити остаточний вибір до кінця квітня.

Читайте також:

Теги: Андреа Мальдера Збірна України НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Астон Вілла» вистояла у напруженому матчі з «Болоньєю»
Матчі на будь-який колір і смак. Підсумок чвертьфіналів Ліги Європи
10 квiтня, 01:47
Фермін Лопес входить в довготривалі плани «Барси»
«Барселона» відхилить пропозицію «Челсі» продати результативного півзахисника – ЗМІ
9 квiтня, 17:26
Кейн переписує історію Ліги чемпіонів
Кейн став автором історичного досягнення після гри з «Реалом»
16 квiтня, 11:00
Ліонель Скалоні матиме нагоду повернутися в Іспанію
Чемпіон світу поповнив список кандидатів у тренери «Реала» – ЗМІ
16 квiтня, 18:41
Криворіжці влаштували «Руху» розгром
«Кривбас» із двома автоголами розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
19 квiтня, 15:25
Французький футболіст перебуває у системі «Метца» понад десять років
Французький тінейджер після порятунку з пожежі в Швейцарії підписав контракт з клубом
21 квiтня, 18:51
Із конкурентністю в дербі міста Лева не склалося
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
25 квiтня, 19:57
Ешлі Янг мав неймовірно насичену кар'єру
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
30 квiтня, 17:59
«Тун» ще в минулому сезоні грав у другому дивізіоні
Чемпіонат Швейцарії з футболу сенсаційно виграв новачок, який раніше ледь не збанкрутував
Сьогодні, 19:17

Новини

Угода між УАФ та Мальдерою вже на завершальній стадії – джерело
Угода між УАФ та Мальдерою вже на завершальній стадії – джерело
Мальдера може очолити збірну України з футболу лише на два матчі – джерело
Мальдера може очолити збірну України з футболу лише на два матчі – джерело
Французькі ЗМІ назвали три види спорту, які можуть увійти до програми Олімпіади-2030
Французькі ЗМІ назвали три види спорту, які можуть увійти до програми Олімпіади-2030
«Зоря» оформила камбек в матчі Прем'єр-ліги проти «Руху»
«Зоря» оформила камбек в матчі Прем'єр-ліги проти «Руху»
The Ring назвав нового потенційного суперника Усика
The Ring назвав нового потенційного суперника Усика
Екскапітан збірної України з футболу оцінив перспективи Мальдери
Екскапітан збірної України з футболу оцінив перспективи Мальдери

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини з футболу
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua