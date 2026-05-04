Мальдера може очолити збірну України з футболу лише на два матчі – джерело

«Синьо-жовті» влітку зіграють проти Польщі та Данії

Італійського фахівця Андреа Мальдеру планують спочатку призначити тимчасово на два матчі збірної України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Ігоря Циганика.

Які умови призначення Мальдери

Керівництво Української футбольної асоціації визначилось з наступним головним тренером збірної України.

Як стверджує Ігор Циганик, УАФ вирішили зупинитися на кандидатурі Андреа Мальдери. Однак, журналіст зазначив, що є ймовірність того, що італійця спочатку допустять до тимчасового виконання обов'язків.

Повноцінне призначення Мальдери можливе лише після наступного збору національної команди, під час якого збірна проведе два товариські матчі – проти Польщі, та, можливо, Данії. Однак Андреа у підсумку можуть не призначити, якщо команда невдало зіграє в цих іграх.

Що відомо про нового тренера збірної України

Італійський фахівець Андреа Мальдера стане новим головним тренером збірної України після звільнення Сергія Реброва.

До червня 2016 року Андреа працював у структурі «Мілана», де обіймав посади тренера з розвитку техніки та аналітика матчів, після чого приєднався до штабу збірної України.

Протягом п'яти років Мальдера допомагав головному тренеру Андрію Шевченку, який наразі є президентом Української асоціації футболу. В серпні 2021-го він залишив «синьо-жовтих» і приєднався до англійського «Брайтона».

Останнім місцем роботи італійця був французький «Марсель», де він виконував обов'язки асистента. Мальдера не має досвіду роботи на посаді головного тренера, проте готовий розпочати самостійну кар'єру.

Нагадаємо, раніше Українська асоціація футболу (УАФ) визначилась із трьома кандидатами на посаду головного тренера збірної України після звільнення Сергія Реброва. Остаточний шорт-лист мав трьох претендентів – Мирон Маркевич, Ігор Йовічевич і Андреа Мальдера.

Саме з цього списку і мали обрати наставника національної команди. Президент УАФ Андрій Шевченко планував зробити остаточний вибір до кінця квітня.