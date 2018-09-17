Жіноча збірна України з боксу здобула сім нагород на турнірі у Польщі



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Дві з цих медалей виявилися золотими

Національна жіноча збірна України з боксу, під керівництвом Сергія Гордієнка, закінчила виступи на престижному міжнародному турнірі XIII International Silesian Women’s Boxing Championships.

Змагання проходили з 9 по 15 вересня у Глівице (Польща), інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

За результатами проведених поєдинків в активі збірної України сім нагород, серед яких дві золоті та п’ять бронзових медалей.

Золото здобули:

вагова категорія 54 кг – Іванна Крупеня

вагова категорія 64 кг – Марія Бова

Бронза на рахунку:

вагова категорія 48 кг – Ганна Охота

вагова категорія 57 кг – Сніжана Холодкова

вагова категорія 69 кг – Юлія Стойко

вагова категорія 75 кг – Марія Боруца

вагова категорія +81 кг – Тетяна Шевченко

Нагадаємо, українські боксери перемогли кубинців у межах матчевої зустрічі у Львові.