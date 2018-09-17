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    Жіноча збірна України з боксу здобула сім нагород на турнірі у Польщі

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    Жіноча збірна України з боксу здобула сім нагород на турнірі у Польщі

    Дві з цих медалей виявилися золотими

    Національна жіноча збірна України з боксу, під керівництвом Сергія Гордієнка, закінчила виступи на престижному міжнародному турнірі XIII International Silesian Women’s Boxing Championships.

    Змагання проходили з 9 по 15 вересня у Глівице (Польща), інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

    За результатами проведених поєдинків в активі збірної України сім нагород, серед яких дві золоті та п’ять бронзових медалей.

    Золото здобули:  

    вагова категорія 54 кг – Іванна Крупеня
    вагова категорія 64 кг – Марія Бова

    Бронза на рахунку:

    вагова категорія 48 кг – Ганна Охота
    вагова категорія 57 кг – Сніжана Холодкова
    вагова категорія 69 кг – Юлія Стойко
    вагова категорія 75 кг – Марія Боруца
    вагова категорія +81 кг – Тетяна Шевченко

    Нагадаємо, українські боксери перемогли кубинців у межах матчевої зустрічі у Львові.

    Польща бокс Збірна України
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