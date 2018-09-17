Жіноча збірна України з боксу здобула сім нагород на турнірі у Польщі
-
Розсилка
Дві з цих медалей виявилися золотими
Національна жіноча збірна України з боксу, під керівництвом Сергія Гордієнка, закінчила виступи на престижному міжнародному турнірі XIII International Silesian Women’s Boxing Championships.
Змагання проходили з 9 по 15 вересня у Глівице (Польща), інформує офіційний сайт Федерації боксу України.
За результатами проведених поєдинків в активі збірної України сім нагород, серед яких дві золоті та п’ять бронзових медалей.
Золото здобули:
вагова категорія 54 кг – Іванна Крупеня
вагова категорія 64 кг – Марія Бова
Бронза на рахунку:
вагова категорія 48 кг – Ганна Охота
вагова категорія 57 кг – Сніжана Холодкова
вагова категорія 69 кг – Юлія Стойко
вагова категорія 75 кг – Марія Боруца
вагова категорія +81 кг – Тетяна Шевченко
Нагадаємо, українські боксери перемогли кубинців у межах матчевої зустрічі у Львові.