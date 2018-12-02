Жіноча збірна України з гандболу розгромила команду Косово
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Фото взяте з сайту sport.korupciya.com
Гандболісткі збірної України перемогли Косово у відборі на чемпіонат світу-2019
Матч завершився з рахунком 44:19 (23:7), повідомляє Укрінформ.
Таким чином, українки реабілітувалися за поразку у першому турі від Словаччини - 32:36.
Заключну гру наша команда проведе 2 грудня проти Ізраїлю.
Нагадаємо, відбірковий турнір проходить у словацькому місті Шаля.
Найкраща команда групи вийде у раунд плей-офф, де розіграють путівки на Чемпіонат світу-2019.
У плей-офф також зіграє одна краща команда з числа тих, що посядуть другі місця у чотирьох відбіркових квартетах.
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