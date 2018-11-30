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    Жіноча збірна України з гандболу стартувала з поразки у відборі на ЧС-2019

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    Жіноча збірна України з гандболу стартувала з поразки у відборі на ЧС-2019
    Фото: ФГУ

    Українки, ймовірно, поступилися у дуелі, яка виявиться вирішальною

    У п’ятницю, 30 листопада, жіноча збірна України з гандболу розпочала виступи у відбірному етапі Чемпіонату світу 2019 року.

    Першим суперником українок стали господарки міні-турніру – команда Словаччини.

    «Синьо-жовті» не зовсім вдало провели перший період, програвши 13:17, після чого кинулися відігравати відставання у другому.

    І це у них вийшло, по ходу другої 30-хвилинки рахунок кілька разів був рівний.

    Однак, наприкінці зустрічі, у вирішальні хвилини, українки почали знову помилятися, не завершивши влучними спробами кілька атак.

    Натомість, словачки впіймали кураж і довели справу до перемоги – 36:32.

    В іншому матчі дня збірна Ізраїлю здолала команду Косова – 28:25.

    Зауважимо, що у плей-офф відбору на ЧС-2019 вийдуть тільки переможці груп.

    Турнірне становище після першого ігрового дня: Словаччина, Ізраїль – по 2 (1), Косово, Україна – по 0 (1).

    Усього у плей-офф отримають перепустки чотири команди, одна з яких уже відома. Це – збірна Білорусі.

    чемпіонат світу Збірна України гандбол
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